Des artistes marocains de tous horizons présents à la fête de l'Humanité

07/09/2022

Une brochette d'artistes marocains de tous les horizons et genres prendra part aux activités de la célébrissime fête de l'Humanité, prévue du 8 au 10 septembre à Brétigny sur Orges en France. Selon un communiqué du Collectif Maroc-Festivals à l'initiative de cette programmation marocaine initiée également avec le soutien de la radio privée HITRADIO et de l'APICM (Association de promotion des industries créatives du Maroc), l'espace marocain de 100 m2 abritera une scène semi-acoustique offrant une dizaine de concerts d'artistes marocains tout au long des trois jours de cet événement organisé par le journal français l'Humanité. Cette année, le guitariste de Dakhla Doueh ouvrira les festivités, suivi du chanteur Aziz Sahmaoui qui présentera en exclusivité son nouveau projet avec le violoncelliste Eric Longsworth, ou encore Yacir Rami, luthiste et les frères Mechmouch qui présenteront leur dernière création arabo-manouch et enfin la chanteuse du Chaâbi Maha Chaabia. Pour les organisateurs, l'objectif est de présenter à l'ensemble des participants toute la richesse et la grande diversité de la culture marocaine et de valoriser les atouts touristiques du Royaume. Le Collectif Maroc-Festivals rassemble depuis 2011 de nombreux programmateurs des festivals marocains avec pour objectif de promouvoir les artistes du Royaume à l'étranger à travers les multiples réseaux de festivals et d'associations de programmateurs et diffuseurs internationaux, soutienton de même source. Parmi ses nombreuses participations à des festivals et salons professionnels aux USA, en Afrique subsaharienne et en Europe, le collectif a choisi en France la fête de l’Humanité depuis 9 ans en raison de l'exceptionnelle visibilité qu'offre l’événement auprès des 500.000 visiteurs et festivaliers. En neuf éditions, Maroc-Festivals a présenté 25 artistes marocains sur son espace et trois dans la programmation officielle sur la grande scène du festival, ce qui est une première depuis la création de la fête de l’Humanité, se félicite-t-on de même source. Lancée pour la première fois en 1930, cette fête annuelle de l'Humanité est le plus grand rassemblement populaire français et le deuxième festival européen terme d'affluence avec en moyenne 500.000 visiteurs en trois jours. En quelques chiffres, la fête de ''l'Huma'', c'est trois grandes scènes sur 50 hectares, 110 concerts officiels et 80 sur le off, 86 pays présents, 450 exposants, 85 débats avec 680 intervenants, 25 spectacles vivants (théâtre, cirque, arts de la rue), un salon du livre avec 200 auteurs en signature et près de 300 journalistes et influenceurs accrédités.