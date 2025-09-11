Des artistes de renom à la 23ème édition du Festival Tanjazz

11/09/2025

La 23ème édition du Festival Tanjazz se tiendra, du 18 au 20 septembre 2026. "Dans un contexte exigeant, marqué par la nécessité de consolider les soutiens et les partenariats, les organisateurs et producteurs culturels Seven PM et l’Association JAM (Jazz au Maroc) ont pris la difficile décision de ne pas maintenir l’édition 2025", indique un communiqué des organisateurs.



Le développement du festival repose sur un engagement partagé des différents partenaires et afin de garantir un événement à la hauteur des attentes, la 23ème édition aura lieu en 2026, précise la même source.



Fondé en 2000, Tanjazz s’est imposé comme l’un des événements culturels les plus significatifs de la ville du Détroit. Au cœur de Tanger, Tanjazz célèbre la diversité du jazz sous toutes ses formes.



Alliant concerts en plein air et performances intimistes, il investit des lieux emblématiques, favorisant les rencontres entre le jazz et les cultures du monde.



En 2022, la première édition menée par Seven PM et JAM a connu un grand succès. En 2024, le festival a dépassé les attentes, attirant plus de 59.000 visiteurs et consolidant sa position de pôle culturel majeur, avec des performances qui ont brillamment mêlé influences marocaines et internationales.



Tanjazz tient à remercier ses partenaires impliqués et son fidèle public, note le communiqué.



En vue de sa 23ème édition, les équipes sont d’ores et déjà mobilisées pour offrir à Tanger un rendez-vous à la hauteur de son histoire et de ses ambitions, en poursuivant la dynamique qui fait de Tanjazz un festival de référence.



Il est à noter que SevenPM est un acteur incontournable de l’événementiel culturel au Maroc, grâce au succès populaire des festivals Jazzablanca, Village Casa Anfa, Casa Anfa Latina et Tanjazz.



Au service de la musique et de la culture, SevenPM contribue à dynamiser les destinations Casablanca et Tanger grâce à ses rendez-vous festifs annuels récurrents, à créer une dynamique sociale, associative, des emplois directs et indirects et à porter les valeurs universelles que prône la musique: la passion, l’ouverture et la générosité .



L’expérience festive en partage vise a promouvoir la musique dans toutes ses formes en mettant en avant des artistes talentueux du monde entier pour créer une expérience unique et renforcer l'image du Maroc en tant que destination culturelle incontournable.



Fondée en 2020, l'association JAM (Jazz au Maroc) s'engage exclusivement dans des activités à but non lucratif. Son objectif premier est de promouvoir les pratiques professionnelles et amatrices du jazz et des musiques actuelles.



Pour ce faire, JAM organise des festivals, des concerts, des ateliers et des conférences, centrés sur les métiers de la musique. Elle propose également des masterclass, ainsi que d'autres moyens destinés à faciliter la promotion de ces musiques auprès du public, notamment les jeunes.



En tant qu'entité à but non lucratif, JAM vise à mettre en avant le Maroc en tant que territoire culturel dynamique, tout en offrant un tremplin aux talents artistiques émergents du pays.



Les évènements gratuits (scènes publiques de Jazzablanca et Tanjazz...) qu'elle organise annuellement attirent un large public à chaque édition.

Par son engagement, JAM contribue significativement à l'enrichissement de la vie culturelle et au rayonnement artistique et culturel du Maroc.