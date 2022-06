Des ambassadeurs africains saluent la politique migratoire du Royaume et expriment leur pleine disposition à collaborer avec les autorités marocaines

28/06/2022

Des ambassadeurs africains accrédités au Maroc ont hautement salué, dimanche à Rabat, la politique migratoire menée par le Royaume, sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, et exprimé leur pleine disposition à collaborer avec les autorités marocaines à ce sujet. Dans ce sens, le doyen du corps diplomatique et ambassadeur du Cameroun au Maroc, Mouhamadou Youssifou, a indiqué que le groupe africain "apprécie grandement le geste de S.M le Roi Mohammed VI pour l'encadrement des migrants au Maroc", rappelant l'initiative de régularisation, initiée en 2013 grâce au geste magnanime de S.M le Roi, en faveur de migrants en situation irrégulière dans le Royaume. "Cette politique migratoire du Maroc a valu à S.M le Roi d'être désigné par l'Union Africaine (UA) Leader de la migration en Afrique", a-t-il souligné dans une déclaration à la presse à l'issue d’une rencontre sur la question migratoire entre des responsables du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et du ministère de l’Intérieur et les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique africain accrédité au Maroc. Après avoir condamné l'assaut des clandestins au niveau de Nador, M. Youssifou a assuré que les diplomates africains se tiennent, comme par le passé, aux côtés des autorités marocaines pour juguler cette situation. "Nous nous tenons, comme par le passé, aux côtés des autorités marocaines pour juguler cette situation qui n'honore pas nos pays et qui n'honore par l'Afrique, en général", a-t-il soutenu. "Nous sommes prêts à accompagner S.M le Roi Mohammed VI pour trouver une solution pérenne à la question de l'immigration", a-t-il déclaré, ajoutant que le corps diplomatique africain est prêt à œuvrer avec le Maroc pour créer une synergie d'actions avec les pays africains. Pour sa part, l’ambassadeur de la République de Tchad au Maroc, Mahamat Abdel Rassoul, a salué la politique migratoire de S.M le Roi, rappelant que le Souverain a donné Ses Hautes Instructions pour mettre à l’abri tous les étrangers et migrants qui travaillent, étudient et vivent au Maroc. "Nous vivons au Maroc et nous savons comment les frères marocains mènent leur politique vis-à-vis de nos étudiants, de nos migrants et de nos travailleurs dans le Royaume", a-t-il affirmé, rappelant que l’UA avait confié au Souverain la gestion du dossier "très pertinent et très sensible" de la migration. Il a aussi réaffirmé la détermination de son pays à aider le Maroc pour la mise en œuvre de la vision Royale visant à faire de la coopération Sud-Sud le fondement de l’unité africaine. Dans le même ordre d'idées, Sylver Aboubakar Minko-Mi-Nseme, ambassadeur de la république du Gabon, a souligné que son pays encourage la politique migratoire prônée par le gouvernement marocain sous la haute inspiration de S.M le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste. "Nous travaillons avec les autorités marocaines pour que nos citoyens soient sensibilisés sur le fait que le Maroc ne fait que protéger son territoire et que l’immigration illégale ne peut être encouragée", a-t-il assuré. De son côté, Mohamed Mahamoud Ben Labbat, ambassadeur du Mali à Rabat, a hautement salué la politique migratoire conduite sous la sage clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le Préserve. Quant au ministre conseiller à l'ambassade de l’Union des Comores au Maroc, Housni Mohamed Abdou, il a affirmé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI œuvre à perpétuer la politique d'ouverture du Royaume et à faire du Maroc une terre d'accueil, notant qu'un nombre important de Subsahariens étudient, travaillent et vivent dans le Royaume. "Nous sommes prêts à collaborer avec les autorités marocaines", a soutenu M. Mohamed Abdou, réitérant la solidarité de son pays envers la politique migratoire menée sous le leadership de S.M le Roi, une politique hautement saluée et encouragée.