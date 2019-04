Des activités culturelles au profit des jeunes détenus

17/04/2019

Le ministère de la Culture et de la Communication - département de la Culture- organise, du 23 avril au 10 mai, une série d'activités culturelles au profit des jeunes pensionnaires des établissements pénitentiaires et des centres de réforme et de rééducation, et ce en collaboration avec la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des détenus.

Ces activités culturelles sont organisées en célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur (23 avril) et de la Journée nationale de la lecture (10 mai), sous le thème "Le livre, un outil de réinsertion", indique le ministère dans un communiqué. Un programme culturel diversifié a été ainsi mis en place au profit de plusieurs établissements pénitentiaires et de centres de réforme et de rééducation, avec au menu des ateliers dédiés à la lecture, au développement personnel, au théâtre, au dessin et au conte, fait savoir le ministère.

Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la mise en place de la stratégie du département de la Culture visant à rendre le livre accessible à toutes les catégories sociales, particulièrement les détenus, ajoute la même source, expliquant que l’objectif de cette programmation culturelle est de promouvoir la lecture et de développer les talents créatifs, littéraires et artistiques chez cette frange de citoyens, eu égard au rôle que peut jouer le livre comme outil de réinsertion et de rééducation.