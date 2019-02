Des acteurs prennent la défense de Liam Neeson après ses propos polémiques

09/02/2019

Plusieurs acteurs sont venus à la rescousse de Liam Neeson, star britannique dont l'aveu d'avoir un jour voulu tuer un "salopard Noir" après le viol d'une de ses amies a suscité une polémique aux conséquences potentiellement dévastatrices pour sa carrière.

Whoopi Goldberg, célèbre actrice noire américaine, a estimé à la télévision que la star de "Taken" n'était pas quelqu'un "rempli de haine". "Les gens déambulent parfois avec de la rage. C'est ce qui est arrivé. Est-il rempli de haine? Non. Je le connais depuis un certain temps, je pense que je m'en serais rendu compte. J'ai été entouré de beaucoup de vrais haineux", a commenté l'actrice de "La Couleur pourpre" (1986). "Vous ne pouvez pas être surpris que quelqu'un dont un proche est attaqué soit énervé et veuille sortir et attaquer", a poursuivi Whoopi Goldberg.

L'acteur de 66 ans a raconté cette semaine une anecdote vieille de 40 ans lorsqu'il avait parcouru les rues pour "tuer" un "salopard Noir" après le viol d'une amie par un homme noir. Une confidence qui avait provoqué un torrent de critiques et des accusations de racisme. "Vous ne pouvez pas dire qu'il est raciste, jamais", a estimé au magazine Vanity Fair Michelle Rodriguez, à l'affiche, aux côtés de Liam Neeson, du long métrage "Les Veuves", sorti l'an dernier. "Les racistes n'embrassent pas la race qu'ils détestent, notamment la façon dont il le fait avec sa langue", a déclaré l'actrice, décrivant un baiser entre Liam Neeson et l'actrice noire Viola Davis dans le film.

Terry Crews, acteur noir, s'est également immiscé dans la polémique. "Je crois que chaque personne sur terre est capable du meilleur comme du mal incarné. Liam explique juste comment il a été tiraillé", a-t-il déclaré en précisant ne pas vouloir défendre Liam Neeson mais simplement "décrire" les faits.