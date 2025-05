Des Marocains du monde aux parcours exceptionnels honorés à Marrakech

13/05/2025

Des Marocains du monde (MDM) aux parcours exceptionnels et inspirants ont été célébrés lors de la 7ème édition des Trophées marocains du monde (TMM 2025), organisée samedi soir à Marrakech.



Initié par la Fondation Trophées marocains du monde, cet événement s’impose désormais comme un rendez-vous incontournable pour mettre en lumière les talents des MDM et renforcer les liens entre les communautés marocaines de l’étranger et leur pays d’origine, le Maroc.



Pas moins de dix-huit nominés, avec trois candidats dans chacune des six catégories, étaient en lice pour les TMM, qui récompensent des personnalités d’exception de la communauté d’origine marocaine dans les domaines des arts et de la culture, de la recherche scientifique, du monde politique, de l’entreprise, du sport ou de la société civile.



Ainsi, le Trophée de la catégorie "Recherche scientifique" a été décerné à Mimoun Azzouz, professeur de neurosciences translationnelles et directeur du Gene Therapy innovation and manufacturing Centre à l’Université de Sheffield. Les travaux de ce chercheur marocain ont joué un rôle essentiel dans le développement de traitements pour les maladies dégénératives humaines.



Le jury a attribué le Trophée de la catégorie "Art et culture" au réalisateur Said Hamich Benlarbi, qui a marqué l’industrie cinématographique de son empreinte.



Le kickboxeur Tarik Khbabez a, de son côté, été honoré dans la catégorie "Sport", tandis que Nora Achahbar, ancienne Secrétaire d'Etat aux prestations et aux douanes aux Pays-Bas, a été distinguée dans la catégorie "Politique", en reconnaissance de son militantisme pour l'égalité des chances et la justice sociale.



Le militant associatif Mohamed El Mazzouji s’est vu décerner le Trophée dans la catégorie "Vie associative", tandis que Mostapha Lassik a été distingué dans la catégorie "Entreprise". Cet entrepreneur dirige le groupe "MipihSIB", groupement d’Intérêt Public, premier acteur public au service de la transformation numérique des établissements de santé, des collectivités et services déconcentrés de l’Etat.



Le jury de l’édition 2025 des TMM était composé de Fouad Laroui, écrivain de talent et professeur d'université, basé aux Pays-Bas, Fatima Yadani, figure politique maroco-française, secrétaire trésorière générale du Parti socialiste (France), Nordine Oubaali, ancien champion de boxe, Driss Ajbali, sociologue et écrivain, expert reconnu des questions migratoires et Amale Daoud, journaliste, spécialiste des thématiques liées à l’immigration.

Lors de cette soirée, un vibrant hommage a été rendu à Souad Talsi, fondatrice et présidente de l'Association Al-Hassania au Royaume-Uni.



Figure emblématique de l'engagement communautaire, Mme Talsi milite depuis plus de 40 ans en faveur des droits des femmes marocaines et arabes au Royaume-Uni.

Son engagement lui a valu d’être décorée par la Reine Elizabeth II, distinction remise par le Roi Charles III.

La Fondation Trophées marocains du monde lui a rendu hommage cette année pour son parcours inspirant.



Dans une déclaration à la MAP, Amine Saâd, président de la Fondation Trophées marocains du monde a souligné que "les TMM célèbrent toute la communauté des Marocains établie à l’étranger, mais aussi des histoires de courage, de transmission et de réussite".



"Cet événement permet d’honorer non seulement des parcours individuels exceptionnels, mais aussi de célébrer cet attachement et ce lien fort liant les MDM à leur pays d’origine", a-t-il ajouté.



Dans une déclaration similaire, le réalisateur Said Hamich a exprimé sa joie et sa fierté d’être récompensé dans son pays d’origine, soulignant que les TMM visent à mettre en exergue des MDM aux parcours remarquables dans leur pays d’accueil et favoriser les rencontres et les échanges entre les Marocains établis à l'étranger.



Les TMM 2025 ont été marqués par l’organisation de la première édition du Forum économique des Marocains du monde, sous le thème "L’investissement des Marocains du monde au Maroc".



Cet évènement vise à faire la lumière sur les investissements des Marocains de l’étranger, ainsi que sur leur contribution à la croissance nationale et leur impact direct dans le développement des différentes régions du Royaume.



Ce forum a rassemblé un parterre de personnalités, dont des entrepreneurs, investisseurs et experts économiques et financiers, dans le but de discuter du rôle crucial des MDM dans le développement économique du Royaume, tout en apportant tous les éclairages sur l’environnement économique marocain et les opportunités d’investissement qui s’offrent particulièrement pour les MDM.



Lors de ce forum, plusieurs sujets ont été abordés notamment "les opportunités d’investissement pour les Marocains du monde au Maroc", "les mécanismes de financement pour les projets d’investissement des Marocains du monde", ainsi que "les moyens de réussir l’intégration de ces investissements dans les dynamiques locales et régionales de développement".