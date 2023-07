Depuis Rabat, les enfants du monde lancent un "Appel à la paix"

28/07/2023

Des enfants représentant 26 pays ont lancé, mercredi depuis le siège du Parlement à Rabat, un Appel à la paix, en arabe et en anglais, dans lequel ils plaident pour un monde empreint d'entente et de concorde et débarrassé de la haine et de l'intolérance.



"Nous, enfants de différentes parties du monde, sommes réunis ici au Maroc pour élever nos voix et appeler à la paix dans chaque coin de notre terre bien-aimée", ont-ils souligné dans ce message lu par une des filles participant à une cérémonie organisée par la Chambre des représentants à l’occasion de la 15ème édition du Festival international des enfants de la paix, initié par l’Association Bouregreg sous la présidence honoraire de SAR la Princesse Lalla Meryem (23-31 juillet).



Dans leur plaidoirie, ces enfants évoquent, avec espoir et fierté, les réalisations de la sélection nationale marocaine de football lors de la Coupe du monde au Qatar, en indiquant que le ballon rond a montré une fois de plus sa force d’unifier les cœurs, de répandre l’amour et de renforcer les liens de fraternité entre les peuples. De par leur dévouement et abnégation, les Lions de l’Atlas ont montré au monde le pouvoir de la diversité et des cultures, se réjouissent-ils.



Cet esprit de solidarité peut se répandre au-delà des stades et montrer la voie vers la paix escomptée, relèvent les signataires de l’Appel, notant que dans le monde d’aujourd’hui, l’émergence de l’intelligence artificielle offre une myriade de possibilités pour renforcer la paix, l’entente et la coopération à travers le monde.



Ils ont, dans ce cadre, appelé les gouvernements, les institutions et les individus à donner la priorité au développement éthique et responsable de l'intelligence artificielle, tout en veillant à ce que cette technologie soit guidée par les principes de justice et de transparence pour le bien de l’humanité.



Intervenant à cette occasion, le vice-président de la Chambre des représentants, Hassan Benomar, a indiqué que cet Appel lancé par ces enfants vise à consacrer la culture de la paix, de l’amitié et de la fraternité dans l’esprit des générations futures.



Il a relevé que le Festival international des enfants de la paix est devenu une tradition qui donne un aperçu sur l’enfant marocain et sa vie dans une société forte, démocratique, stable et paisible.



Souhaitant la bienvenue à tous les enfants participant à ce Festival, l'intervenant a mis en avant l'histoire millénaire du Maroc, sa richesse culturelle et ses orientations qui accordent une place de choix aux valeurs universelles sous le leadership sage et perspicace de SM le Roi Mohammed VI.



Il a également salué le choix de l’Etat des Emirats arabes unis comme invité d’honneur de la présente édition pour rendre hommage notamment à ses spécificités culturelles et sociales ainsi qu'à son développement économique et urbain.



De son côté, le directeur fondateur du Festival international des enfants de la paix, Abderrahmane Rouijel, a déclaré à la MAP que 500 enfants ont contribué à l’élaboration de l’Appel de Rabat lancé depuis le siège du Parlement à l’adresse du monde entier.



M. Rouijel, qui est également le vice-président de l'Association Bouregreg, a souligné que des activités et événements sont organisés à l’occasion de ce Festival au profit des participants pour mettre en avant les différentes facettes de la culture marocaine.