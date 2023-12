Dépôt des nouvelles demandes d'inscription du 1er au 31 décembre 2023

Révision annuelle des listes électorales des Chambres professionnelles

04/12/2023

Le dépôt des nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales des Chambres professionnelles, dans le cadre de la révision annuelle de ces listes au titre de l'année 2024, s'effectuera du 1er au 31 décembre 2023, indique, vendredi, un communiqué du ministère de l’Intérieur.



"Le ministre de l’Intérieur informe les professionnels exerçant dans les secteurs relevant des Chambres d'agriculture, des Chambres de commerce, d'industrie et de services, des Chambres d’artisanat ou des Chambres de pêche maritime, qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales des chambres professionnelles, et remplissant les conditions légales requises et âgés de 18 ans au moins ou qui atteindront cet âge le 31 mars 2024, que le dépôt des nouvelles demandes d’inscription sur lesdites listes, dans le cadre de la révision annuelle au titre de l’année 2024, a débuté vendredi 1er décembre 2023 et se poursuivra jusqu’au 31 du même mois", précise le communiqué.



Durant ce délai, les professionnels non-inscrits sur les listes électorales actuelles, sont appelés à déposer leurs demandes d’inscription sur la liste électorale de la Chambre dont ils relèvent auprès des bureaux de l’autorité administrative locale dont relève le lieu d'exercice de leur activité professionnelle", selon la même source.



De même, relève le communiqué, le ministre de l’Intérieur attire l’attention des professionnels inscrits sur les listes électorales actuelles des chambres professionnelles, et désirant transférer leur inscription de la liste électorale d’une catégorie professionnelle ou d’une instance électrice à la liste d’une autre catégorie ou d’une autre instance ou d’une circonscription électorale à une autre ou d’une chambre professionnelle à une autre, doivent déposer leurs demandes auprès des bureaux précités, avant fin décembre courant.