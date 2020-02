Départ en trombe pour “Sonic” au box-office

18/02/2020

Défiant les pronostics, une boule bleue ultra-rapide a secoué le box-office nord-américain: pour sa sortie, "Sonic le film" est arrivé en tête de la course dans les cinémas ce week-end, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Le long-métrage dédié au hérisson du groupe japonais Sega, l'un des personnages de jeux vidéo les plus célèbres au monde, a engrangé 57 millions de dollars de recettes de vendredi à dimanche aux Etats-Unis et au Canada, pour sa première semaine. Un chiffre qui s'élève à 68 millions en comptant la journée de lundi, fériée aux Etats-Unis. Loin derrière, "Birds of Prey", film inspiré de l'univers DC Comics avec Margot Robbie en tête d'affiche, est arrivé en deuxième position. Titré, dans sa version longue, "Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn", ce spin-off de "Suicide Squad" (2016) a rapporté 17,1 millions de dollars (19,5 sur quatre jours).

Une autre sortie, "Nightmare Island", film d'horreur de Sony, a récolté 12,4 millions de dollars (14 millions en quatre jours). Le film s'est attiré des critiques acerbes, comme celle de CNN l'ayant qualifié de "marée de bêtise abrutissante". En quatrième position, "The Photograph", histoire d'amour entre deux personnages incarnés par les acteurs Issa Rae et Lakeith Stanfield, a enregistré un bon début en ce week-end de Saint-Valentin avec 12,3 millions de dollars (14 millions en quatre jours).

Après plusieurs semaines au sommet, "Bad Boys for Life", troisième opus de la célèbre saga policière teintée d'humour, se plaçait cette fois cinquième, avec 11,3 millions de dollars engrangés (12,8 en quatre jours).