Départ de Lyon du prologue de la 2ème édition du Sun Trip Tour à destination de Laâyoune

24/04/2025

Une cérémonie de départ du prologue de la 2ème édition du Sun Trip Tour, un parcours en vélos solaires en itinéraire libre à destination de Laâyoune, a été organisée, mardi, au siège de la région Auvergne Rhône-Alpes (Lyon).



A leur arrivée à Tanger via le bateau pris à Sète, les participants (une vingtaine de 6 pays européens) commenceront alors cette aventure inédite avec deux types de parcours. Le premier en mode découverte accessible, dans un esprit de groupe, d’environ 1800 km avec un encadrement. Le second en mode course, difficile, dans un esprit solitaire d’environ 2800 km sans encadrement, sans autres règles que de suivre les checkpoints et de recharger en 100% solaire.



Dans une allocution à l’occasion de la cérémonie de départ, la consule générale du Maroc à Lyon, Fatima Baroudi, a félicité les participants à cette aventure qui leur permettra de découvrir la beauté du Maroc et la grande hospitalité des Marocains.



Cet évènement, a-t-elle affirmé, promeut non seulement l'amitié qui existe entre le Maroc et la France mais également le Maroc Vert et les énergies renouvelables, notant que c'est sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que le Royaume, qui bénéficie d'un gisement en rayonnement solaire exceptionnel, a fait des énergies vertes un de ses grands axes stratégiques.



Le Maroc, a-t-elle relevé, se positionne comme un hub au niveau de son continent africain renforçant sa volonté d'être un moteur de développement économique, régional et international. En misant sur son rôle pionnier dans les énergies renouvelables, le Royaume, a-t-elle ajouté, ambitionne de devenir également un acteur majeur de l'hydrogène vert dans le continent.



Selon les organisateurs, cette deuxième édition du Sun Trip Tour, qui intervient dans le contexte d'une dynamisation forte des relations France-Maroc, a la particularité d’englober les provinces du Sud du Royaume avec une arrivée finale prévue à Laâyoune le 12 mai prochain.



Dans une déclaration à la MAP, le fondateur du Sun Trip Tour, Florian Bailly, a souligné qu’après le succès de la première édition, le 2ème périple prendra le départ de Tanger le 29 avril.



Cette aventure, a-t-il précisé, vise à démontrer que l’énergie solaire appliquée au vélo électrique permet de voyager plus loin, plus vite et plus facilement pour découvrir les beaux paysages du monde sans polluer l’atmosphère.



Le Maroc, a-t-il dit, "offre une hospitalité légendaire, regorge de paysages magnifiques, dispose de routes de très bonne qualité, avec à la clé le soleil présent quasiment tout le temps pour recharger les batteries des vélos".



Les participants vont parcourir entre 150 et 300 km tous les jours grâce à l’énergie produite par les panneaux solaires accrochés aux vélos, a-t-il expliqué, faisant part de sa "grande fierté" de pouvoir organiser ce Sun Trip Maroc avec l’idée de le refaire chaque année au printemps pour explorer, du nord au sud, toutes les facettes du Maroc, avec un focus sur les provinces du Sud du Royaume.



Sophie Blachère, conseillère de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a, pour sa part, souligné que le Maroc est un partenaire important de la région.



Elle a indiqué à cet effet que plusieurs délégations de sa région sont en déplacement actuellement dans le Royaume pour prendre part au SIAM de Meknès et pour des rencontres dans les provinces du sud dans le cadre de la coopération décentralisée.