Départ à Laâyoune du 33ème Tour du Maroc cycliste

31/05/2024

Le coup d'envoi de la 33ème édition du Tour du Maroc cycliste, organisée du 31 mai au 9 juin, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été donné vendredi à Laâyoune, avec la participation de 18 sélections et équipes d'Afrique, d'Europe, d'Asie et des Amériques.



Initié avec l'appui du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et du Sport et du Comité national olympique marocain et sous l'égide de l'Union cycliste internationale, le Tour devra parcourir un total de 1.680 km, répartis en dix étapes.



La première étape devait relier, Laâyoune à Tarfaya sur une distance de 150,4 km, tandis que la 2ème étape sera courue samedi entre Guelmim et Tiznit (132,9 km). La troisième étape, longue de 168,5 km, sera disputée entre Agadir et Essaouira, la quatrième entre Essaouira et Marrakech (171,8 km) et la cinquième entre Kalaa des Sraghna etKhouribga (178 km).



Les coureurs disputeront par la suite la 6ème étape entre Khouribga et Béni Mellal (112,2 km), avant de prendre leur envol pour Khénifra (121 km)lors de la 7ème étape.



Les 8ème et 9ème étapes relieront, respectivement, Fès à Meknès(147,3 km) et Meknès à Rabat (134 km), alors que la 10ème et ultime étape aura lieu le 9 juin entre Rabat et Casablanca (110,5 km). Après une période d’arrêt imposée parla pandémie de Covid-19, la 33ème édition du Tour du Maroc cycliste devait avoir lieu en septembre dernier, avant d'être reportée en raison du séisme d’AlHaouz.



Le Tour du Maroc, qui fait partie de l’agenda de l’Union cycliste internationale (UCI Africa Tour), est considéré comme l’un des plus anciens tours au monde, la première édition avait été organisée en 1916 avant de revêtir un caractère officiel à partir de 1937.