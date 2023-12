Demoday : Présentation des projets sélectionnés pour le concours des jeunes créateurs à Casablanca

29/12/2023

La Société de développement local (SDL) Casa Patrimoine et la société "La startup station" ont tenu, mardi à Casablanca, la 1 ère édition de la Demoday présentant les projets culturels sélectionnés dans le cadre du concours jeunes créateurs "Ath’Art".



Cette initiative, organisée par la ville de Casablanca en partenariat avec Casa Patrimoine, La Startup station et Technopark, est entièrement articulée autour de la créativité et du patrimoine casablancais.



Dans une déclaration à la MAP, Omar Amrani, directeur de La Startup Station a indiqué que l’objectif de ce programme est d’identifier des projets innovants qui vont dans le sens du développement et du rayonnement de la ville, en passant par la valorisation patrimoine, le développement de la mobilité dans la ville, ainsi que la préservation de l’environnement.



"La Demoday est la cérémonie de présentation des 8 projets sélectionnés par les membres du jury, devant un comité qui en devra sélectionner 3 ", a-t-il poursuivi, notant que ces 3 projets seront accompagnés pour leur déploiement au niveau de la ville de Casablanca.

Les 8 projets présentés lors de la Demoday ont été sélectionnés selon 5 critères, notamment la facilité du déploiement à court terme, le degré d’innovation, l’impact sur la ville et ses habitants, le profil de l’équipe projet, ainsi que la qualité du "pitch" (présentation du projet), a fait savoir M. Amrani.



Et de souligner que ce programme vise à constituer un écosystème d’acteurs aspirant à faire rayonner la ville de Casablanca à travers "Ath’Art", qui se veut un rendez-vous annuel.

Pour sa part, Ziad Bensalla, responsable stratégie de développement à Casa Patrimoine, a déclaré qu’"Ath’Art" est un projet mené par la ville et pour la ville, porté par Casa Patrimoine dans le cadre d’une convention pour la promotion et la préservation du patrimoine culturel à Casablanca.



Ce projet s’inscrit dans une dynamique culturelle amorcée par la ville et portée par toutes les SDL de la ville, dans le cadre de la promotion des industries culturelles et la création d’un écosystème créatif au sein de la capitale économique, a-t-il ajouté, mettant en avant la désignation de Casablanca comme membre du réseau des Villes Créatives de l'Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), dans la catégorie des Arts Numériques.



Les 8 projets (Valetclub, Digitadis, Hoplamob, Watersky, Nalida power, Casablanca Vue d’en Haut, CitiZon et Jad Mourid) présentés lors de la Demoday sont des projets concrets déjà opérationnels dans la ville.