Demi Lovato revient sur son overdose

22/02/2020

Demi Lovato s’est ouverte sur l’overdose qui a failli lui coûter la vie en 2018. La chanteuse a tenté d’expliquer, dans le podcast d’Ashley Graham, Pretty Big Deal, ce qui l’avait fait replonger dans ses démons. La star n’a en effet jamais caché ses problèmes de désordres alimentaires ni ses addictions, célébrant même chaque année de sobriété sur les réseaux sociaux. Elle avait également sorti le titre Sober, peu avant d’être retrouvée inanimée chez elle.

Au micro d’Ashley Graham, Demi Lovato a évoqué un problème largement dénoncé à Hollywood : la pression pour rester mince à tout prix. C’est déjà ce qui l’avait conduite vers l’anorexie et la boulimie, et, sans s’en rendre compte, elle a repris ce même chemin.

« J'en ai marre de foncer droit dans le mur avec du sport et des régimes extrêmes. Je pensais ces dernières années que je me remettais d'un trouble alimentaire, alors que je retombais droit dedans. Quand on a certaines personnes autour de soi qui vous disent qu'il faut ressembler à ceci ou cela, c'est dur. J'étais dans cette situation, et je fonçais droit dans le mur. Je pense que c'est cela qui a mené à ce qui s'est passé. Je pensais que j'allais mieux alors que non, et je vivais un mensonge, essayant de dire au monde que j'étais heureuse avec moi-même alors que pas du tout», a confié Demi Lovato.