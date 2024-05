Démarrage des opérations de forage sur le permis Loukos

Détenu à 75% par Chariot et 25% par l’ONHYM

07/05/2024

SDX Energy PLC a progressé vers la production de gaz dans son puits KSR-21

L’exploration gazière s’accélère au Maroc avec le démarrage effectif des opérations de forage de la compagnie britannique Chariot sur le permis Loukos Onshore.« Chariot Limited est heureux d'annoncer que les opérations de forage ont commencé sur le permis Loukos Onshore (« Loukos ») à terre au Maroc avec le spud du puits RZK-1 sur le prospect Gaufrette », a en effet indiqué la compagnie britannique pétrolière et gazière dans un communiqué publié le 2 mai courant.Située dans le bassin du Gharb, entre Kénitra et Larache, la licence Loukos Onshore est détenue à hauteur de 75% par Chariot et 25% par l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM).«Nous sommes très heureux de commencer cette campagne onshore, donnant le coup d'envoi de la première de nos passionnantes campagnes de forage pour Chariot cette année », s’est ainsi réjoui le directeur technique de cette société, par ailleurs groupe d'énergie transitoire axé sur l’Afrique et basée à Guernesey, Duncan Wallace.« Nous continuons également à accroître la prospectivité sur ce périmètre à mesure que nous constatons un potentiel de hausse significatif à la fois à proximité de nos emplacements de puits à haute teneur et au-delà », a-t-il affirmé cité dans ledit communiqué.«Je voudrais remercier notre équipe opérationnelle pour son travail acharné et ses efforts pour démarrer ce forage dans un délai de dix mois d'attribution de licence et à l'ONHYM pour son soutien et son partenariat continus », a conclu Duncan Wallace ajoutant que la compagnie britannique a hâte de fournir une mise à jour des résultats en temps utile.A noter que les résultats des différentes opérations seront annoncés à la fin du forage.Par ailleurs, selon le site Energies-media.com, SDX Energy PLC a annoncé quelques jours plutôt le début de la production de gaz naturel sur le puits « 21-KSR », situé également dans le Gharb (Kénitra), après l’obtention des autorisations gouvernementales par la société énergétique basée à Londres.« Le puits KSR-21, foré avec succès au quatrième trimestre 2023 et raccordé à l’infrastructure existante, est localisé dans le bassin du Gharb (nord du Maroc) », a-t-il précisé.La chaîne web « OUNIR CHANNE » nuance en parlant plutôt de progression vers la production de gaz dans le puits KSR-21, après avoir obtenu les autorisations requises pour entamer la production de gaz au Maroc. Une annonce qui intervient après les succès des tests de forage réalisé au quatrième trimestre 2023 dans le même puits.Selon la chaîne web, « cette progression a engendré une hausse de 1,4% de la valeur des actions de la société sur le marché boursier de Londres », estimant que l’entrée en production du puits représente un jalon significatif.Il faut dire que la mise en valeur du puis KSR-21 constitue une avancée significative pour SDX Energy mettant en lumière le rôle croissant du Maroc en tant qu’acteur majeur dans le secteur énergétique en Afrique du Nord, comme le souligne la même source.« Cette réussite renforce la position du Maroc dans le paysage énergétique régional et appuie ses objectifs de diversification énergétique et de diminution de la dépendance aux combustibles fossiles », ajoute-t-elle.