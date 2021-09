Démarrage des cours de révision et de consolidation sur les chaînes nationales

14/09/2021

Les cours de révision et de consolidation destinés aux trois cycles de l'enseignement sont diffusés sur les chaînes nationales à partir depuis lundi, a annoncé le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La chaîne Laâyoune TV assurera la diffusion des cours adressés aux élèves du primaire de 08h00 à 18h00, tandis que la chaîne Al Amazighia diffusera les cours qui concernent le niveau secondaire collégial de 08h00 à 12h00, précise le ministère dans un communiqué, ajoutant que la chaîne Athaqafiya assurera la diffusion des cours du secondaire qualifiant de 08h00 à 18h00. La même source a ajouté que le ministère annoncera quotidiennement la grille détaillée des programmes de chaque chaîne, via le site men.gov.ma et sur les pages officielles du ministère sur les réseaux sociaux. Le ministère a, par ailleurs, expliqué que cette décision fait suite au communiqué qu’il a publié vendredi au sujet des mesures pour assurer le démarrage effectif au 1er octobre, appelant tous les parents d’élèves à accompagner leurs enfants pour un meilleur suivi des cours qui seront diffusés. La même source a assuré que le ministère veillera à communiquer toutes les nouveautés relatives à cette opération, faisant savoir que les cours télévisés seront accessibles via le site telmidTICE.men.gov.ma et sur l’application mobile TelmidTice.