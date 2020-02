Démantèlement d'une bande spécialisée dans la migration clandestine

03/02/2020

Le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST) a arrêté vendredi, sur la base d'informations précises fournies par la DGST, six individus, dans les villes de Casablanca, Khouribga, Rabat et Agadir, qui s'activaient dans le cadre d'une bande criminelle spécialisée dans l'organisation de la migration clandestine, en utilisant des documents officiels falsifiés requis dans la constitution des dossiers de demande de visas.

Les opérations de fouilles effectuées dans les domiciles des suspects ont permis la saisie d'équipements informatiques utilisés pour la falsification, une imprimante, un scanner, 34 tampons d'institutions publiques, de banques et d'autorités locales, des dossiers contenant des documents administratifs des candidats à la migration, 11 cahiers d'état civil, 20 actes de naissance, des imprimés d'attestations administratives et des attestations de travail dans des sociétés, indique le BCIJ dans un communiqué.

Les mis en causes ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de définir l'ensemble des affaires criminelles dans lesquelles ils sont impliqués, d'identifier les bénéficiaires de ces actes criminels, d'appréhender l'ensemble des complices et de déterminer les ramifications de ce réseau au Maroc et à l'étranger ainsi que ses liens éventuels avec d'autres réseaux criminels afin de les démanteler et d'assécher leurs sources de soutien, ajoute la même source.

Le démantèlement de ce réseau criminel s'inscrit dans le cadre des opérations de sécurité visant à lutter contre le crime organisé, en particulier l'immigration clandestine et la traite d'êtres humains, et à combattre ce fléau et ses répercussions négatives sur la sécurité et la stabilité, conclut le communiqué.