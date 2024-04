Démantèlement d'une bande criminelle pour vol par effraction dans une bijouterie à Casablanca

17/04/2024

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont démantelé, mardi, en coordination avec les services de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), une bande criminelle composée de quatre personnes, présumées impliquées dans une affaire de vol par effraction à l'intérieur d'une bijouterie, apprend-on de source sécuritaire.



Cette affaire remonte au 09 avril courant, lorsque les services de la police judiciaire, appuyés par les techniciens de scène de crime de la ville de Casablanca, ont procédé aux constatations d'un vol par effraction d'une bijouterie au quartier Maârif, au cours duquel les suspects ont agressé et ligoté le gardien de nuit avant de casser les cadenas du magasin et de s'emparer d'une grande quantité de bijoux et d'un coffre-fort contenant des bijoux supplémentaires, précise-t-on de même source.



Les recherches et investigations entreprises, corroborées par les résultats de l'expertise du Laboratoire de la Police scientifique et technique, ont permis d'identifier les suspects, tous des repris de justice et dont un faisait l'objet d'un avis de recherche au niveau national, ajoute la même source, précisant qu'ils ont été interpellés lors d'opérations sécuritaires simultanées menées ce mardi matin à Hay Mohammadi et Maârif.



Les perquisitions dans le cadre de cette affaire ont également permis la saisie du coffre-fort et des bijoux objet du vol, outre la saisie de deux voitures légères, de fausses plaques d'immatriculation, d'armes blanches, de matériel servant pour casser les cadenas, de gants et de cagoules, soupçonnés d'avoir été utilisés dans la perpétration de cette opération criminelle.



Les suspects ont été soumis à l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi qu'à appréhender d'autres complices de ces actes criminels.