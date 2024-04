Delta holding : un accord pour la cession de l'intégralité de la participation de DHE dans la société ISOSIGN

02/04/2024

Delta holding annonce que sa filiale DHE située en France, a signé un accord avec un groupe européen en vue de la cession de l’intégralité de sa participation (53,5%) dans la société ISOSIGN.



ISOSIGN est un intégrateur de solutions de sécurité routière, de signalisation et d'aménagements urbains, à destination des sociétés de services et des maîtres d'ouvrages publics, fait savoir Delta holding dans un communiqué.

Avec sa filiale STI, elle a contribué en 2023 au chiffre d’affaires consolidé du Groupe Delta holding à hauteur de 7% soit 228 millions de dirhams, poursuit la même source.



ISOSIGN et STI sont consolidées par intégration globale, le pourcentage d’intérêt dans chacune d’elle étant de 27,29%. La finalisation de l’opération de cession devrait intervenir courant le second trimestre 2024.