Delta Holding enregistre un chiffre d'affaires en hausse au premier semestre

04/09/2019

Le chiffre d'affaires consolidé de Delta Holding a atteint 1,352 milliard de dirhams (MMDH) au terme du premier semestre 2019, en hausse de 5,2% par rapport à la même période de l'année précédente et dont la part à l'export représente 18%.

Les dépenses d'investissement du groupe ont atteint 53 millions de dirhams (MDH) au terme du 1er semestre 2019 dont 36 MDH réalisés au deuxième trimestre 2019, indique un communiqué de la société cotée à la bourse de Casablanca.

Ce semestre est marqué par l'entrée au périmètre de consolidation, par intégration globale, de la filiale Rock Systems d’un capital d’un million de dirhams détenu à 100% par Delta Holding, rapporte la MAP.

Cette filiale, dont l'objet social est la conception, le dimensionnement, la fabrication, le laquage et la commercialisation de profilés et d’accessoires d’aluminium pour le secteur du BTP, a été créée en 2018 mais son activité n'a démarré qu'en 2019.

Il a connu également la création d'une nouvelle filiale dénommée Urban Electronics d'un capital d'un million de dirhams détenu à 100% par Delta Holding, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et équipements intelligents pour la mobilité urbaine dont l’activité démarrera en début d’année prochaine.

Le deuxième trimestre 2019 affiche une performance plus significative du chiffre d’affaires par rapport au même trimestre 2018, soit une augmentation de 13,2%, grâce aux activités opérationnelles d'infrastructures et de parachimie des filiales, fait observer l'entreprise. Ces réalisations auront un impact positif indéniable sur le résultat opérationnel consolidé du semestre dont les comptes sont en cours de certification par les commissaires aux comptes.