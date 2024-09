Deloitte Extended Services reçoit le label international "Great Place to Work"

20/09/2024

Deloitte Extended Services, filiale marocaine de Deloitte France située à Casablanca et focalisée sur l'international, a obtenu la prestigieuse certification internationale "Great Place to Work".



Ce label, reconnu mondialement comme un indicateur de premier plan de la qualité de l'expérience collaborateur, reflète l'appréciation des salariés quant à leur bien-être et leur environnement de travail au sein de l'entreprise, indique un communiqué de Deloitte Extended Services.



Cette distinction est délivrée par l'institut indépendant Great Place To Work qui évalue les entreprises selon des critères stricts et exigeants, dont la crédibilité des dirigeants, la confiance, le respect, l'équité, la fierté et la convivialité au sein de l'organisation.



L'obtention de ce label témoigne de l’engagement de Deloitte Extended Services à créer un cadre de travail favorable à l'épanouissement personnel et professionnel de ses équipes.



Une évaluation basée sur la perception des salariés



Avec un taux de participation de 63% à l'enquête anonyme menée - un seuil significativement supérieur au minimum requis de 40% pour l'obtention du label - Deloitte Extended Services a démontré un engagement fort de ses collaborateurs.



Parmi les résultats marquants de cette évaluation, 92% des salariés ont déclaré être "fiers de dire à d'autres qu'ils travaillent pour Deloitte Extended Services", illustrant un sentiment d'appartenance exceptionnel.



Le cabinet a également été particulièrement salué pour la qualité de son accueil des nouveaux arrivants, pour l'atmosphère de travail agréable, ainsi que pour la qualité du leadership exercé par ses dirigeants.



En outre, les initiatives citoyennes du cabinet, favorisant l’engagement social et la responsabilité sociétale, ont renforcé sa crédibilité aux yeux des salariés.



Des engagements pour l'avenir



Eric Delgove, Managing Partner de Deloitte Extended Services, a exprimé sa satisfaction quant à cette première certification :"Nous sommes extrêmement fiers de recevoir ce label pour la première fois. C'est une reconnaissance de nos efforts pour offrir un environnement de travail de qualité, mais c'est également un point de départ. Les retours de nos collaborateurs nous serviront de base pour continuer à nous améliorer".



Un pilier de la stratégie RH



En obtenant le label "Great Place to Work", Deloitte Extended Services réaffirme sa volonté d'incarner l'excellence dans la gestion de ses ressources humaines.



Mélanie Benali, Directrice des Ressources Humaines, a souligné l'importance de cette certification pour l’avenir de l'entreprise : "Ce label est le fruit de notre engagement à créer une culture d’entreprise forte, fondée sur le respect et la valorisation de chacun. Nos collaborateurs sont au cœur de notre réussite, et nous mettons tout en œuvre pour qu'ils se sentent bien dans leur travail, car c'est là que réside la clé de notre succès à long terme".



Cette distinction renforce la position de Deloitte Extended Services en tant qu'employeur de choix, déterminé à offrir à ses collaborateurs un environnement de travail propice à l'épanouissement et à la réussite.



Deloitte est l'un des principaux cabinets mondiaux de services dans les domaines de l'Audit & Assurance, de la Technologie & Transformation, de la Stratégie & Risk & Transaction ainsi que du Juridique & Fiscal, implanté dans 150 pays.