Dégradation du niveau de vie palpable pour la majorité des ménages

17/01/2025

L’Indice de confiance a toutefois connu une légère amélioration au quatrième trimestre de 2024, selon le HCP

Au quatrième trimestre de 2024, l’Indice de confiance des ménages (ICM) a enregistré une légère amélioration aussi bien en glissement annuel qu’en glissement mensuel, a annoncé le Haut-commissariat au plan (HCP).D’après les résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des ménages menée par l’institution publique au titre du dernier trimestre de 2024, l’ICM s’est établi à 46,5 points, au lieu de 46,2 points enregistrés le trimestre précédent et 44,3 points le même trimestre de l’année précédente.Selon les données recueillies par le Haut-commissariat, au cours de cette période, 81% des ménages ont déclaré observer une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, 14,2% un maintien au même niveau et 4,8% une amélioration.Ainsi, « le solde d’opinion sur l’évolution passée du niveau de vie est resté négatif, à moins 76,2 points, contre moins 75,8 points au trimestre précédent et moins 83,2 points au même trimestre de l’année passée », a fait remarquer l’institution.Cette situation ne devrait pas s’améliorer d’aussitôt, craignent les ménages sondés. En effet, plus de la moitié d’entre eux (53,8%) s’attendent à une dégradation du niveau de vie au cours des 12 prochains mois, 38,5% à un maintien au même niveau et 7,7% à une amélioration.En conséquence, le solde d’opinion relatif à cet indicateur s’établit à moins 46,1 points. A titre de rappel, il s’est établi à moins 49,3 points au trimestre précédent et à moins 49,0 points au même trimestre de l’année écoulée.Les anticipations des ménages sur l’évolution du chômage sont tout aussi pessimistes, comme le révèlent également les résultats de l’enquête permanente de conjoncture.En effet, 82,7% contre 5,5% des ménages s’attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois, le solde d’opinion étant resté ainsi négatif, à moins 77,2 points, contre moins 76,3 points enregistrés un trimestre auparavant et moins 80,3 points au même trimestre de l’année passée.Selon les perceptions des ménages, la conjoncture est peu favorable à l’achat des biens durables. Le HCP rapporte que 80% contre 8,1% des ménages en sont convaincus expliquant qu’ils considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables.L’institution note en conséquence que « le solde d’opinion de cet indicateur s’est établi à moins 71,9 points, contre moins 69,7 points le trimestre précédent et moins 70,4 points au même trimestre de l’année 2023 ».Au quatrième trimestre de 2024, la perception des ménages est également négative en ce qui concerne leur situation financière, le solde d’opinion relatif à cet indicateur étant resté négatif à moins 38,9 points, contre moins 39,3 points le trimestre précédent et moins 40,3 points l’année précédente.En effet, si plus de la moitié (56,5%) estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 41,2% déclarent en revanche s’endetter ou puiser dans leur épargne et seuls 2,3% affirment épargner une partie de leur revenu.Il est important de noter que 52,7% contre 5% des ménages considèrent que leur situation financière s’est dégradée au cours des 12 derniers mois. Dans ce cas, « le solde d’opinion relatif à cet indicateur est resté négatif à moins 47,7 points, contre moins 48,4 points au trimestre précédent et à moins 56,1 points au même trimestre de l’année précédente », a fait savoir le HCP.En revanche, 15,2% contre 31,5% des ménages s’attendent à une amélioration de leur situation financière au cours des 12 prochains mois. Ainsi, le solde d’opinion de cet indicateur s’est ainsi établi à moins 16,3 points, contre moins 18,1 points un trimestre auparavant et moins 10,6 points un an auparavant.Pour rappel, les composantes de l’ICM portent sur la perception par les ménages de l’évolution du niveau de vie, du chômage, de l’opportunité à effectuer des achats de biens durables et de leur situation financière.