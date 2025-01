Défis et réalisations Royaux

31/12/2024

L’ année 2024 s’achève sous le signe d’une dynamique Royale sans précédent, marquée par des avancées stratégiques sur plu sieurs fronts, tant au niveau national qu’in ternational. Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume s’est affirmé comme une puissance régionale incontournable, un acteur global stratégique et un défenseur engagé des causes nobles.



Une diplomatie triomphante au service de l’intégrité territoriale



L’année 2024 restera gravée comme un tournant crucial dans le dossier du Sahara marocain, fruit de l’implication directe et stratégique de S.M le Roi Mohammed VI. Sous son leadership, des avancées diploma tiques majeures ont renforcé la position du Maroc sur la scène internationale et conso lidé la souveraineté du Royaume sur ses pro vinces du Sud. Parmi les temps forts, le soutien explicite de la France, officialisé dans une lettre adressée par le Président Emma nuel Macron à S.M le Roi, a marqué un mo ment symbolique et stratégique. Ce geste, confirmé lors de la visite d’Etat de M. Ma cron à Rabat, est venu s’ajouter à une série d’initiatives diplomatiques réussies, illustrant la confiance croissante de la communauté internationale envers la proposition maro caine.



La dynamique diplomatique a également gagné en intensité en Europe, avec l’adhé sion de la Slovénie, de la Finlande, du Da nemark et de l’Estonie au plan d’autonomie présenté par le Maroc. Ce soutien, qui porte désormais à plus de 20 le nombre de pays de l’Union européenne appuyant cette initiative, témoigne de l’attractivité et de la crédibilité du modèle marocain comme base réaliste et durable pour résoudre ce conflit. Sur le continent africain, le Maroc a mul tiplié les rencontres et initiatives bilatérales, notamment à travers la tenue de commis sions mixtes avec des pays comme la Zam bie et la Gambie, dans les villes symboliques de Laâyoune et Dakhla. Ces rencontres, combinées à l’ouverture de 30 consulats dans les provinces du Sud, dont 27 issus de pays africains, ont cimenté le soutien de l’Afrique à la souveraineté marocaine, tout en inscrivant le Sahara dans une dynamique de coopération Sud-Sud, chère à S.M le Roi. L’ouverture de ces représentations diploma tiques, représentant près de 40 % des pays de l’Union africaine, constitue une victoire symbolique et stratégique qui réaffirme l’an crage africain du Royaume. Au niveau multilatéral, la résolution adoptée en 2024 par le Conseil de sécurité des Nations unies a non seulement préservé les acquis du Maroc, mais a également en voyé un message clair : ceux qui choisissent de saper le cessez-le-feu ou de recourir aux armes n’ont pas leur place à la table des né gociations. Cette reconnaissance internatio nale reflète une stratégie diplomatique finement orchestrée par S.M le Roi, reposant sur une approche pacifique, cohérente et ali gnée sur les objectifs de la communauté in ternationale.



Cependant, la vision Royale ne se limite pas à défendre l’intégrité territoriale d Maroc. Depuis le lancement en 2016 du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud, le Souverain s’est engagé à transformer cette région en un pôle éco nomique et logistique stratégique. En 2024, cette ambition s’est traduite par la concréti sation de projets structurants dans les do maines des infrastructures, de l’énergie renouvelable et du commerce international. Ces initiatives ont renforcé la place des pro vinces du Sud en tant que plateforme de connexion entre l’Afrique et le reste du monde, consolidant ainsi leur rôle clé dans l’intégration régionale et la prospérité éco nomique.



À travers ces réalisations, S.M le Roi Mo hammed VI démontre que la question du Sahara marocain n’est pas seulement une af faire de souveraineté, mais aussi un moteur de développement, de stabilité et de coopé ration internationale.



Un leadership panafricain en faveur de l’intégration et du développement



En 2024, S.M le Roi Mohammed VI a consolidé son rôle de leader visionnaire sur la scène africaine, plaçant le Maroc au cœur des dynamiques d’intégration et de dévelop pement du continent. Grâce à des initiatives stratégiques comme le projet ambitieux de gazoduc Maroc-Nigeria et le réseau d’infra structures reliant les pays du Sahel à l’océan Atlantique, le Souverain a démontré une fois de plus son engagement envers une Afrique unie et prospère.



Le gazoduc Maroc-Nigeria, une initiative colossale reliant l’Afrique de l’Ouest au Maroc et au marché européen, est bien plus qu’un simple projet énergétique. Il incarne une vision de coopération gagnant-gagnant, permettant aux pays traversés de bénéficier d’un accès accru à l’énergie, d’une industria lisation renforcée et d’opportunités écono miques sans précédent. Ce corridor énergétique est aussi un vecteur de stabilité, favorisant l’emploi, les échanges régionaux et l’amélioration des conditions de vie des populations locales. De son côté, l’initiative Royale visant à relier les pays du Sahel à l’Atlantique via un réseau moderne d’infrastructures traduit une ambition géopolitique et économique de grande ampleur. En développant des corri dors de transport, des routes et des ports modernes, ce projet facilite l’accès des pays enclavés à de nouveaux marchés internatio naux, dynamise les échanges commerciaux et ouvre des perspectives inédites pour les exportations africaines. Ces infrastructures stratégiques renforcent également les rela tions de confiance entre les pays partenaires et positionnent le Maroc comme un acteur clé dans la connectivité continentale et mon diale.



Ces projets s’inscrivent dans une ap proche globale prônée par S.M le Roi Mo hammed VI, qui place l’intégration économique et la solidarité régionale au cœur de sa vision pour l’Afrique. En favori sant la création de chaînes de valeur parta gées et en encourageant les investissements dans des secteurs clés comme l’énergie, les transports et l’agriculture, le Maroc contri bue à transformer les défis structurels du continent en opportunités durables. Sous la conduite de Sa Majesté, le Royaume s’affirme comme un partenaire fia ble, un interlocuteur privilégié et un cataly seur de progrès. Ces initiatives illustrent un leadership tourné vers l’action, combinant pragmatisme économique et engagement pour la stabilité et la prospérité de l’Afrique tout entière. En 2024, cette dynamique a non seulement renforcé la stature du Maroc en tant que puissance régionale, mais a aussi inspiré une nouvelle ère de coopération Sud-Sud, plaçant le continent sur une trajec toire de développement inclusif et durable.



Un engagement constant pour la durabilité et l’innovation



En 2024, la transition énergétique et la durabilité se sont affirmées comme des axes stratégiques majeurs dans la vision Royale pour le développement du Maroc. Sous l’im pulsion décisive de Sa Majesté le Roi Mo hammed VI, le Royaume s’est positionné à l’avant-garde de l’hydrogène vert et de l’ef ficacité énergétique, des secteurs clés pour relever les défis environnementaux globaux tout en favorisant une croissance durable. Cette ambition s’aligne sur les objectifs structurants du nouveau modèle de déve loppement, qui vise à conjuguer modernisa tion économique, inclusion sociale et préservation des ressources naturelles. Parmi les initiatives emblématiques, la station de dessalement de Casablanca, dés ormais la plus grande infrastructure de ce type en Afrique, incarne la détermination Royale à assurer la sécurité hydrique du pays. Conçue pour atténuer les effets croissants du changement climatique, cette réalisation majeure reflète une approche proactive et intégrée. Elle contribue non seulement à ga rantir l’approvisionnement en eau potable et agricole, mais également à soutenir le dyna misme industriel et économique. En parallèle, la gestion durable des res sources en eau a constitué une priorité cru ciale. Face à la raréfaction croissante de cette ressource vitale, des projets d’envergure ont été accélérés. Cette approche holistique s’ac compagne d’une mobilisation nationale vi sant à promouvoir une utilisation rationnelle et efficace de l’eau, renforcée par des cadres juridiques adaptés et des campagnes de sen sibilisation de grande ampleur. Ces efforts témoignent de l’engagement du Royaume à préserver son patrimoine naturel tout en consolidant les bases d’un avenir prospère et résilient.



L’engagement indéfectible de Sa Majesté le Roi pour la défense de la cause palestinienne



Sa Majesté le Roi Mohammed VI in carne un engagement constant et profond en faveur de la défense de la cause palesti nienne, qu’il a érigée au rang de priorité de la politique étrangère marocaine. En sa qua lité de Président du Comité Al-Qods, le Souverain a toujours veillé à promouvoir les droits légitimes du peuple palestinien, no tamment son droit à établir un Etat indé pendant et viable avec Al-Qods-Est comme capitale, conformément à la solution à deux Etats reconnue par la communauté interna tionale. Ce leadership a été salué par les ins tances internationales, comme en témoigne l’hommage rendu par les ministres des Af faires étrangères du Mouvement des Non Alignés lors de la Conférence de Bakou. Sous les directives de Sa Majesté le Roi, le Maroc a également déployé une aide hu manitaire d’une ampleur significative en fa veur des populations palestiniennes, particulièrement celles de Gaza. Cette assis tance, qui inclut plus de 40 tonnes de den rées alimentaires, des repas distribués quotidiennement, et un soutien spécifique pour les nourrissons et enfants, reflète la sollicitude Royale à l’égard des catégories les plus vulnérables. Par l’intermédiaire de l’Agence Bayt Mal Al-Qods, des actions concrètes, comme l’équipement d’hôpitaux ou l’aide alimentaire aux familles, viennent renforcer la résilience des Palestiniens face aux difficultés quotidiennes. Cet engage ment humanitaire et diplomatique illustre la détermination de Sa Majesté à œuvrer pour une paix juste et durable, dans le respect des principes de la légitimité internationale et des aspirations du peuple palestinien à la li berté et à l’indépendance.



La réforme du Code de la famille, un pas vers une société plus équitable



Sa Majesté le Roi Mohammed VI a éga lement affirmé son engagement en faveur des réformes sociétales, en plaçant les ques tions de justice sociale et d’égalité au cœur des priorités nationales. L’un des exemples les plus éloquents de cette détermination est la révision du Code de la famille, un chantier qu’il supervise personnellement. Cette ré forme ambitieuse, qui a conduit à l’examen minutieux de plus de 100 propositions d’amendement, marque une étape décisive dans l’évolution juridique et sociale du Royaume. Elle traduit la volonté Royale d’instaurer un équilibre entre l’ancrage des traditions culturelles marocaines et la néces saire adaptation aux réalités contemporaines. En voulant aligner les dispositions du Code de la famille sur les principes d’équité et de justice, Sa Majesté vise à renforcer la protection des droits des femmes, des en fants et des familles, tout en assurant une meilleure inclusion sociale. Ce processus participatif a impliqué divers acteurs, dont des institutions religieuses, des experts juri diques et des représentants de la société ci vile, témoignant d’une approche intégrative et inclusive. Cette réforme s’inscrit dans une vision plus large portée par le Souverain, qui œuvre à promouvoir un développement harmonieux et équitable pour tous les ci toyens, dans le respect des valeurs fonda mentales de la société marocaine.



La Coupe du monde 2030, une ambition Royale au service du rayonnement mondial du Maroc



L’organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 par le Maroc, l’Espagne et le Portugal constitue une avancée stratégique majeure sous la conduite de S.M le Roi Mo hammed VI. Lors du Conseil des ministres présidé au Palais Royal de Rabat, le Souve rain a réaffirmé son engagement envers ce projet mobilisateur, porteur de développe ment et d’unité internationale. Depuis l’an nonce historique de la candidature tripartite en mars 2023, le Maroc a franchi des étapes décisives, couronnées par l’approbation una nime de la FIFA et un rapport d’évaluation qui a salué l’excellence du dossier marocain. Sous l’impulsion Royale, un comité élargi a été constitué pour assurer la réussite de cet événement planétaire, intégrant des experts nationaux et africains, ainsi que des membres de la société civile. Ce projet ne se limite pas à l’organisation d’une compétition sportive, mais s’inscrit dans une vision am bitieuse : modernisation des infrastructures, mise à niveau des stades, développement des services publics et dynamisation de l’écono mie nationale. En reliant sport, développe ment et diplomatie, cette initiative témoigne du rôle visionnaire de S.M le Roi, qui place le Maroc au cœur de la coopération interna tionale et en fait un pont entre continents et cultures.



Un bilan exceptionnel pour une vision Royale exemplaire



L’année 2024 restera gravée comme une année de réalisations majeures sous le règne de S.M le Roi Mohammed VI. Diplomatie triomphante, développement socioécono mique, promotion de la paix, innovation et durabilité : autant de domaines où le Maroc, sous l’impulsion Royale, s’est affirmé comme un acteur clé sur la scène mondiale. Ce bilan exceptionnel n’est pas seulement le reflet d’un leadership visionnaire, mais aussi d’un engagement sans faille pour un Maroc prospère et une Afrique unie. A l’aube de 2025, le Royaume, guidé par son Souverain, semble plus que jamais prêt à relever les défis de demain.



M.O