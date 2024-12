Défis d'infrastructure et d'accessibilité : Une entrave à la croissance du tourisme dans la région Tanger-Tétouan- Al Hoceima

16/12/2024

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima connaît une dynamique croissante dans le secteur touristique, avec une augmentation notable du nombre de visiteurs, que ce soit dans le cadre du tourisme national ou international, ce qui conforte la position de la région comme une destination touristique de prédilection. Cette région regorge d’atouts remarquables, allant d’un patrimoine culturel riche, à la diversité écologique de ses territoires, sans oublier la beauté de ses paysages naturels. A cela, s’ajoute sa proximité géographique avec l’Europe, ce qui en fait une destination attrayante à l’échelle nationale et internationale.



Mon intérêt pour la thématique du tourisme s’inscrit dans le cadre de l’organisation de la conférence régionale du tourisme de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sous le thème :

« Pour un essor touristique fort, régulier, intelligent et durable », organisée avec la participation d’institutions gouvernementales, d’organisations et associations professionnelles, de conseils élus, et d’autorités territoriales, dans le but de promouvoir le développement touristique durable et de renforcer le secteur pour relever les défis futurs.



Ma contribution, à travers cet article, vise à mettre en exergue les défis et contraintes qui continuent, à ce jour, de freiner la réalisation d’un essor touristique fort, régulier, intelligent et durable dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Je n’insisterai pas sur les atouts de la région, car ils sont bien connus et largement appréciés. Je concentrerai plutôt mon analyse sur les défis, leur nature et leur impact sur les stratégies adoptées pour promouvoir le secteur touristique, afin qu’il atteigne le niveau de l’industrie touristique souhaitée.



Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima : Du patrimoine culturel et historique à un attrait naturel durable et une destination touristique d'exception



La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima dispose d’atouts touristiques uniques, se distinguant par une diversité écologique qui inclut des plages sur la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, ainsi que les montagnes du Rif, offrant des opportunités pour le tourisme de montagne. Parmi ses joyaux, la ville de Chefchaouen, connue pour son caractère montagnard, et les médinas historiques telles que celle de Tétouan, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.



La région bénéficie également d’un patrimoine culturel riche qui reflète une longue histoire, notamment l’héritage andalou de Tétouan et la ville de Tanger, considérée comme la porte de l’Afrique vers l’Europe. Elle se distingue par une diversité culturelle et artistique, incarnée par l’organisation systématique de festivals cinématographiques et culturels qui renforcent l’attrait de la région. Parmi les événements phares abrités par la région, figurent le Festival du film de Tanger, le Festival méditerranéen du cinéma de Tétouan et le Festival international du film d'Al Hoceima, sans omettre d’autres événements tels que les festivals culturels et artistiques de la culture et des arts de Larache, le Festival de la nature de Chefchaouen, et le Festival de musique de Tanger.



Ces festivals contribuent à enrichir la diversité culturelle et artistique de la région, la positionnant comme une destination touristique et culturelle exceptionnelle qui attire des visiteurs du monde entier.



En tenant compte à la fois de ces atouts et opportunités, d’une part, et des défis inhérents à la construction d’un offre touristique qui soit viable et compétitive, l’on ne peut passer sous silence un certain nombre d’interrogations, dont notamment :



• Comment le secteur du tourisme dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima peut-il renforcer sa contribution à l'économie locale et nationale de manière régulière, intelligente, durable et efficace? Quelles sont les mesures à adopter pour créer des emplois durables qui soutiennent le développement économique dans les zones touristiques, en particulier dans les zones rurales?

• Compte tenu de l’intérêt croissant pour le tourisme, les infrastructures actuelles sont-elles suffisantes pour répondre aux besoins et attentes des visiteurs, ou existe-t-il des lacunes qui entravent l’offre d’une expérience touristique complète? Comment peut-on améliorer le transport, l’hébergement et les services de loisirs pour garantir la satisfaction des touristes et encourager leur fidélité?

• Avec les ressources naturelles et le riche patrimoine culturel de la région, comment peut-on préserver ces atouts uniques et les protéger de la dégradation? Le patrimoine culturel de la région est-il suffisamment exploité pour en faire un élément central des stratégies d’attraction des touristes?

• Dans le cadre de la durabilité du secteur touristique, quelles mesures doivent être prises pour garantir la protection de l’environnement et promouvoir des pratiques responsables qui soutiennent la pérennité des ressources naturelles et culturelles?

• Du point de vue de la compétitivité, quels sont les points forts et les faiblesses qui influencent la position de la région en tant que destination touristique aux niveaux régional et international? Comment peut-on améliorer le marketing touristique de la région en utilisant des stratégies innovantes et des moyens de promotion efficaces? Les technologies numériques et l’innovation sont-elles pleinement exploitées pour renforcer l’attractivité de la région?

• Etant donné que les collectivités territoriales jouent un rôle clé dans le système touristique, quel est leur rôle dans le soutien au secteur, et comment peut-on garantir leur participation au processus de développement touristique? Existe-t-il des politiques claires pour coordonner les efforts des différents acteurs, notamment les institutions gouvernementales, les conseils élus et les associations professionnelles, afin d’atteindre les objectifs communs pour promouvoir le secteur?

• Quels sont les principaux défis auxquels le tourisme dans la région est confronté, notamment en vue de l’organisation d’événements majeurs tels que la Coupe du monde 2030? Comment la région peut-elle s’adapter aux crises et aux changements imprévus pour réaliser un essor touristique solide et durable à la hauteur d’une industrie touristique mondiale?

• Comment peut-on équilibrer le développement du tourisme interne et international dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima? Quels sont les défis liés au choix de stratégies répondant aux besoins des deux marchés, tout en assurant l’amélioration de la qualité des services et en renforçant la compétitivité de la région aux niveaux national et international? Les infrastructures et les stratégies de marketing peuvent-elles être adaptées aux attentes des touristes locaux et internationaux sans compromettre la durabilité du secteur?

• Dans quelle mesure les lois et réglementations actuelles jouent-elles un rôle dans le soutien au développement du secteur touristique? Y a-t-il un besoin de mettre à jour ces lois pour répondre aux nouveaux défis et opportunités?

• Les mécanismes d’évaluation des politiques publiques et privées dans le domaine du tourisme sont-ils respectés? Quels sont les organismes responsables du suivi et de l’évaluation de ces politiques pour en garantir l’efficacité?

• Quel rôle jouent les plans régionaux de formation dans le domaine du tourisme pour soutenir le succès des projets de développement dans ce secteur? Comment peut-on développer des programmes de formation pour répondre aux besoins du marché touristique et renforcer les compétences des travailleurs?



Il ne fait aucun doute que la conférence régionale du tourisme constitue une opportunité importante pour soulever ces questions urgentes et tenter d’y apporter des réponses pratiques et globales, d’autant plus qu’elle réunit l’ensemble des acteurs du secteur touristique. Les observateurs du secteur touristique espèrent que les conclusions de cette conférence aboutiront à des initiatives concrètes sur le terrain, contribuant à relever les défis actuels et à renforcer le développement touristique durable.



L’ambition majeure est que ces conclusions marquent le début d’une rupture avec les expériences passées, où les recommandations restaient souvent cantonnées sur le papier sans jamais être mises en œuvre. Cela implique la nécessité de traduire les idées en plans d’action concrets, soutenant le secteur touristique et l’élevant au rang d’une industrie forte, régulière, intelligente, durable et innovante, au service des intérêts de la région et de ses habitants.



A la lumière de ces interrogations, il apparaît qu’en guise d’approche pour réformer et développer le secteur touristique, adoptée par l’Etat, une révision approfondie des programmes et des investissements dédiés au secteur s’impose. Cette révision doit être globale et transversale, prenant en compte les défis structurels, financiers, juridiques et institutionnels de manière fondamentale. Elle doit également garantir la durabilité dans le développement du secteur et assurer une distribution équitable des services touristiques entre les différentes zones. Cela permettra à tous de bénéficier des opportunités économiques offertes par le tourisme, tout en renforçant la capacité de la région à être compétitive aussi bien au niveau national qu’international.



Les défis des infrastructures dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima: Un frein au développement touristique et à l’exploitation des potentiels



La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima fait face à de nombreux défis entravant le développement du secteur touristique, malgré les potentiels considérables qu’elle possède. Parmi ces défis, la faiblesse des infrastructures touristiques reste l’un des plus marquants. On note un manque criant au niveau des routes, des transports publics, ainsi que des structures d’hébergement dans toutes les villes de la région. L’insuffisance des infrastructures hôtelières est également problématique, avec un nombre de chambres qui ne correspond pas à l’afflux croissant de visiteurs. Cette faiblesse nécessite d’importants investissements pour améliorer et élargir les établissements hôteliers ainsi que pour développer un réseau de transport public reliant les villes touristiques de la région.



Un autre défi majeur réside dans le manque d'efficacité des stratégies de marketing touristique. Les campagnes de promotion se limitent souvent à des villes spécifiques comme Tanger et Tétouan, en négligeant des localités comme Ouezzane, Chefchaouen, Al Hoceima et Larache. Ce déficit en matière de marketing réduit la capacité de la région à attirer efficacement les touristes locaux et internationaux. De plus, le marketing numérique, bien qu’essentiel, reste sous-exploité, alors qu’il pourrait inclure des solutions innovantes telles que des applications de voyage, des systèmes de réservation en ligne et une présence renforcée sur les réseaux sociaux.



Concernant la coordination entre les acteurs du secteur touristique, le manque de collaboration entre les différents intervenants – institutions gouvernementales, associations, instances élues et secteur privé – constitue un obstacle majeur. Par ailleurs, l'insuffisance de formation des ressources humaines, notamment dans les langues étrangères, limite la capacité des professionnels du secteur à offrir des services de qualité aux touristes internationaux.



Pour améliorer la connectivité entre les villes et zones touristiques, il est impératif de renforcer les réseaux routiers et les systèmes de transport public. Le soutien aux infrastructures des aéroports et des ports est également essentiel pour faciliter l'accès des touristes aux différentes destinations. En parallèle, développer le tourisme interne est crucial pour stimuler l’économie locale. Cela pourrait inclure des campagnes marketing ciblant les familles marocaines et la mise en place de solutions d’hébergement à des prix abordables.



La question environnementale constitue également un défi majeur, car l’augmentation de l’activité touristique exerce une pression considérable sur les ressources naturelles telles que les plages et les forêts. Par conséquent, adopter une approche de tourisme écologique et durable devient une priorité, avec la mise en œuvre de plans de protection de ces ressources.



Sur le plan des opportunités, l’organisation d’une partie des compétitions de la Coupe du monde 2030 dans la région représente une chance unique pour développer le secteur touristique. Cependant, cela pose également des défis importants, exigeant une préparation adéquate pour améliorer les infrastructures et offrir des services de qualité afin d’accueillir les visiteurs internationaux. En outre, investir dans le tourisme sportif, à travers l’amélioration des infrastructures sportives et l’organisation d’événements internationaux, contribuera à renforcer l’attractivité de la région.



Enfin, il est essentiel de fournir un soutien financier et des incitations à l’investissement dans le secteur touristique, notamment via des avantages fiscaux pour les nouveaux investisseurs et en facilitant les partenariats entre les secteurs public et privé. Ces efforts permettront de créer de nouveaux emplois, de soutenir les petites et moyennes entreprises et de réaliser un développement durable dans le secteur touristique.



Pour stimuler la croissance du secteur touristique dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, il est indispensable de mettre en œuvre une série de mesures contribuant à son développement. Outre l’amélioration des infrastructures, un marketing efficace et la promotion du tourisme durable, les actions suivantes pourraient être entreprises :



1. Amélioration des infrastructures touristiques. Il est impératif d’accélérer la construction de nouveaux établissements hôteliers et de moderniser les infrastructures existantes afin de répondre aux besoins des visiteurs attendus. Cela inclut également l’amélioration des installations publiques telles que les routes et les transports en commun.



2. Tétouan mérite un complexe sportif et un terrain de football :Les autorités marocaines s’efforcent de renforcer les infrastructures sportives dans le nord du pays, conformément aux normes internationales et aux exigences du développement durable, en vue d’accueillir des événements majeurs comme la Coupe du monde 2030.



Dans ce contexte, la modernisation du Grand Stade de Tanger pour répondre aux normes de la FIFA est essentielle, avec une mise à jour des installations et des infrastructures, tout en mettant l’accent sur la durabilité environnementale. Cela inclut l’utilisation de technologies économes en énergie et une gestion efficace des ressources en eau pour garantir des installations respectueuses de l’environnement.



De plus, dans une optique de liaison entre le sport et le tourisme, la construction d’un complexe sportif international à Tétouan, d’une capacité de 35 000 places, est une nécessité. Ce complexe pourrait accueillir les séances d’entraînement des équipes participant aux événements organisés au Grand Stade de Tanger. Il renforcerait également la connectivité régionale entre les villes de la région, tout en augmentant l’attractivité de la région pour le tourisme sportif et en générant des opportunités économiques et de développement durable . Ces projets confirment l’engagement du gouvernement à soutenir le sport comme pilier du développement local, tout en renforçant la position du Maroc sur la scène sportive mondiale et en utilisant le sport comme levier pour stimuler le développement touristique et économique dans le nord.



3. Promotion et marketing touristique :Il est crucial d’intensifier les campagnes de promotion internationales pour mettre en valeur l’attractivité de la région en tant que destination touristique complète, combinant tourisme culturel, naturel et sportif. Cela inclut la mise en lumière des points forts de la région, comme le patrimoine andalou de Tétouan et les paysages enchanteurs de Chefchaouen.



4. Soutien aux projets culturels et environnementaux : Encourager les investissements du secteur privé dans le tourisme écologique et culturel, tels que la création de projets touristiques durables et la promotion de l’artisanat local, tout en développant les métiers traditionnels destinés à l’exportation.



5. Amélioration de la connectivité géographique :Renforcer la connectivité entre Tanger et les autres villes de la région, comme Chefchaouen et Tétouan, via le développement des réseaux routiers et des transports publics. Parallèlement, améliorer les infrastructures des aéroports de Tanger, Tétouan et Al Hoceima, ainsi que les ports, afin de faciliter l’accès des touristes.



Les autorités marocaines travaillent également à renforcer la connectivité entre les villes du nord, notamment Tanger, Tétouan et Al Hoceima, grâce à des projets d’infrastructures stratégiques visant à améliorer les réseaux de transport et à soutenir le développement économique et social.Parmi ces projets figurent une nouvelle autoroute entre Tanger et Tétouan pour réduire la congestion routière et renforcer les échanges commerciaux et touristiques, ainsi qu’un projet de liaison ferroviaire moderne entre ces deux villes pour soutenir le transport industriel et touristique, en prévision de la Coupe du monde 2030.Des travaux sont également en cours pour doubler la route nationale 2 entre Tétouan et Fès via Ouezzane, ainsi que la route reliant Tétouan et Al Hoceima via Jebha, afin de faciliter les déplacements et renforcer la connectivité entre les villes de la région. Ces projets visent à soutenir l’intégration économique et sociale et à rendre la région plus attrayante pour le tourisme et les investissements aux niveaux national et international.



6. Révision du système fiscal :Il est nécessaire de revoir le système fiscal appliqué au secteur touristique, en incluant des incitations fiscales pour les nouveaux investisseurs et en encourageant l’innovation dans les projets touristiques.



7. Formation et encadrement :Améliorer la formation et l’encadrement des professionnels du secteur touristique, notamment en matière de langues étrangères, de techniques d’accueil modernes et de gestion des établissements touristiques, afin de répondre aux normes de qualité internationales.



8. Coordination entre les acteurs du secteur :Le secteur touristique est un domaine transversal impliquant un grand nombre d’intervenants. Il est donc crucial de coordonner leurs actions et leurs financements, tout en définissant clairement les responsabilités des institutions gouvernementales, des organismes publics, des associations professionnelles, des départements ministériels, des collectivités locales, des autorités régionales et des agences de développement.



En conclusion et selon le rapport d'évaluation du dossier de candidature publié le 29 novembre 2024, le Maroc a obtenu une note exceptionnelle dans le domaine des stades sportifs, reflétant les efforts considérables déployés pour développer des infrastructures sportives conformes aux normes de la FIFA. Cependant, le rapport a également souligné que le Maroc était en bas du classement en ce qui concerne les services d’hébergement hôtelier et les transports, des faiblesses particulièrement mises en évidence dans l’évaluation de la ville de Tanger, classée derrière les autres villes candidates.



Dans le cadre du renforcement des chances de la candidature tripartite du Maroc, de l'Espagne et du Portugal pour l'organisation de la Coupe du monde 2030, une commission élargie sera mise en place conformément aux instructions Royales.