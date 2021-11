Défense des enjeux nationaux: Mohamed Mehdi Bensaid loue les efforts de la jeunesse ittihadie

09/11/2021

El Mehdi Belatik

Membre du comité des relations extérieures de la Jeunesse ittihadie

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a salué devant la Commission de l'éducation, de la culture et de la communication de la Chambre des représentants le rôle important et significatif de la jeunesse partisane dans la défense de l'intégrité territoriale du Royaume. Il a notamment souligné que la jeunesse ittihadie joue un rôle important dans la défense des intérêts de notre pays à travers l’initiative MENA Latina network en particulier. Il a indiqué que les jeunes de l'Union socialiste des forces populaires et ceux du Parti du progrès et du socialisme ont le mérite de supporter les déplacements et de contrecarrer les desseins des opposants à notre intégrité territoriale, tout en ne ménageant aucun effort pour plaider en faveur de la défense de la patrie Et d’ajouter: « Dans cette salle, je vois des visages de femmes parlementaires, qui sont peut-être dans l'opposition aujourd'hui, mais qui sont toujours présentes dans toutes les tribunes pour défendre notre cause nationale». Dans sa présentation du sous-budget du secteur jeunesse, culture et communication, le ministre a souligné la nécessité d'apporter un soutien à la jeunesse partisane au Parlement en vue de lui permettre de contribuer à la défense de l'intégrité territoriale et des intérêts vitaux du Maroc à l'étranger. Malgré une conjoncture difficile, la jeunesse ittihadie a pleinement réussi le pari de l’organisation de cet événement exceptionnel qui a réuni des organisations de la jeunesse des partis progressistes du Réseau MENA Latina, comprenant la jeunesse des principaux partis socialistes d'Amérique latine, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Ce qui a débouché, par la suite, sur la création d'une nouvelle organisation de partis politiques socialistes progressistes et démocratiques, qui vise à générer des espaces pour la coopération et la communication entre ces deux régions afin de renforcer les liens et de définir les causes communes.