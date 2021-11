Défaite de l'Olympique de Khouribga sur la pelouse du Chabab de Mohammédia

08/11/2021

L'Olympique de Khouribga (OCK) s'est incliné sur la pelouse du Chabab de Mohammédia (SCCM) par 1 but à 0, samedi au stade El Bachir de Mohammédia, en match comptant pour la 10e journée de la Botola Pro D1 Inwi.



Après avoir conclu la première moitié du match sur un score nul (0-0), le SCCM s'est finalement imposé par 1 but à 0. La victoire a été décrochée grâce à Kamal El Keraa, auteur de l'unique but du match à la 78e minute.



Suite à cette rencontre, le Chabab de Mohammédia grimpe à la sixième place avec 14 points, tandis que Khouribga, 10 points, demeure à la dixième place du classement.