Défaite de l’EN féminine contre l’Espagne

22/10/2021

La sélection marocaine féminine a été battue par son homologue espagnole (3-0) lors d’un match amical disputé jeudi soir à Caceres.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Athenea del Castillo, auteure d’un doublé (28 et 68), et Amaiur Sarriegi (60).



Cette rencontre, disputée au stade Principe Felipe, s’inscrit dans le cadre de la préparation des Lionnes de l’Atlas pour les prochaines échéances notamment la Coupe d’Afrique des nations, CAN Maroc 2022.



Elle entre également dans le cadre des préparatifs de la sélection espagnole féminine pour la phase des éliminatoires de la Coupe du monde.



Il s’agit du premier match entre ces deux sélections féminines.



Le Maroc occupe actuellement la 81e place du classement FIFA des équipes nationales féminines.