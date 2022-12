Découverte de deux nouvelles espèces de plantes

05/12/2022

Un groupe de botanistes péruviens et internationaux ont découvert deux nouvelles espèces de plantes dans les Andes péruviennes, mais alertent face à leur menace d'extinction en raison de l'activité minière, a rapporté l'Université de San Marcos.



Baptisées "Viola ornata" et "Viola longibracteolata", ces deux nouvelles espèces découvertes dans les régions d'Arequipa et de Moquegua (sud) appartiennent au sous-genre Neo-andinium de Viola, qui rassemble actuellement 15 espèces au Pérou.



Ce sous-genre est constitué dans les Andes, à des altitudes extrêmement élevées, dans des zones reculées peu explorées entre 3.800 et 5.000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Ce sont des herbes vivaces, d'apparence assez velue, qui poussent en rosettes avec de petites fleurs, et leur coloration et leur forme les aident à se fondre dans leur environnement.



"Les botanistes de San Marcos publient une étude dans laquelle ils révèlent la découverte de deux nouvelles espèces de plantes qui sont en danger critique d'extinction en raison de l'activité minière (...) principalement en raison du déclin de la qualité de leurs habitats actuels et potentiels, puisque ces zones subissent gravement l'impact de l'extension de ces activités", a indiqué mardi l'université dans un communiqué.