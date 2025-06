Découverte de deux nouveaux gènes du cancer du sein chez les femmes noires en Afrique du Sud

01/06/2025

Des chercheurs de l'Université du Witswatersrand, en Afrique du Sud, ont annoncé, jeudi, avoir découvert deux gènes du cancer du sein qui surviennent chez les femmes noires sud-africaines.



«Malgré le nombre d'études réalisées sur le cancer du sein, c’est la première fois que nous constatons que des mutations génétiques à haut risque sont associées au cancer du sein », a déclaré Mahtaab Hayat, auteur principal d’une étude révolutionnaire.



L'étude de l'Association pangénomique sur le cancer du sein, la première du genre à être réalisée sur des femmes africaines, montre que les résultats d’autres populations ne peuvent pas être transférés, ou ne peuvent pas être considérés comme ayant le même effet sur les populations africaines.



Le financement insuffisant de la recherche sur le cancer en Afrique du Sud a retardé la découverte par les scientifiques de la différence entre les variantes du génome des populations africaines et non africaines, a déclaré Hayat.



Selon un rapport de l’Agence sud-africaine des statistiques, le cancer du sein était le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes, représentant 23,2% de tous les cas de cancer, un taux nettement supérieur à celui du cancer du col de l'utérus (15,9%) et du cancer colorectal (4,5%). Ensemble, ces trois principaux cancers représentaient 43,5% de tous les cancers diagnostiqués chez les femmes.



Le document montre également que l'incidence du cancer du sein était la plus élevée chez les femmes blanches, avec 92,02 pour 100.000 femmes, suivies des femmes indiennes/asiatiques avec 53,39 et des femmes de couleur avec 50,01. Les femmes noires africaines présentaient le taux d'incidence du cancer du sein le plus faible, avec 21,56 pour 100.000 femmes.



«Ces différences mettent en évidence d'importantes variations ethniques dans l'incidence du cancer du sein au sein du pays. Malgré la plus faible incidence de cancer du sein, les personnes noires et métisses présentaient le ratio mortalité/incidence le plus élevé par rapport aux Indiennes/Asiatiques et aux Blanches, ce qui suggère un taux de survie plus faible pour ces populations», souligne-t-on de même source.