Déclaration finale : Les Chefs d'Etat africains et du Japon saluent les initiatives africaines lancées par Sa Majesté le Roi en matière de climat et de migration

22/08/2025

Les Chefs d'Etat et de gouvernement de l’Afrique et du Japon ont salué, vendredi à Yokohama, plusieurs initiatives lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soulignant le rôle pionnier du Souverain dans la promotion d'initiatives continentales majeures liées au climat, à la migration et au développement durable de l’Afrique.



Dans la Déclaration finale sanctionnant les travaux de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD-9), les Chefs d’Etat et de gouvernement ont particulièrement apprécié le rôle des trois Commissions Climat établies durant le Sommet africain de l’action (Commission du Sahel, Commission du Bassin du Congo et Commission des Etats insulaires) dans l’adaptation et l’atténuation de l’impact des changements climatiques pour les pays africains.



La Déclaration finale démontre que les structures créées à l’initiative du Souverain offrent des cadres de coordination régionale destinés à porter la voix de l’Afrique dans les négociations internationales et à mobiliser les financements nécessaires pour des projets adaptés aux spécificités locales.



En outre, les dirigeants africains ont reconnu l’importance de l’Initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture africaine (AAA), créée à l’issue du Sommet africain de l’action, tenu à l’initiative de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, en marge de la 22e Conférence des Parties de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP22) à Marrakech en 2016.



L’Initiative AAA vise à renforcer la résilience de l’agriculture africaine face aux effets des changements climatiques, à travers des projets concrets dans les domaines de la gestion des sols, de l’irrigation et des financements climatiques.



Sur le volet migratoire, les Chefs d'Etat ont exprimé leur plein soutien à l’opérationnalisation de l’Observatoire africain des migrations, créé sur Haute Initiative de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, en Sa qualité de Champion de l'Union africaine pour la question migratoire.



La création de l’Observatoire a été entérinée par la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) en juin 2018, suite à la présentation par Sa Majesté le Roi de l’Agenda africain des migrations, qui propose un nouveau paradigme pour le traitement de la question migratoire en Afrique.



Inaugurée à Rabat en 2020, cette structure migratoire centrale de l'UA a pour mission de collecter, analyser et partager les données sur les flux migratoires afin d’appuyer l’élaboration de politiques publiques éclairées et de renforcer la coopération internationale en la matière.



Depuis le début de son processus d’opérationnalisation, l’Observatoire a multiplié les partenariats avec les institutions régionales et internationales, contribuant ainsi à l’élaboration de stratégies africaines coordonnées et à une meilleure intégration de la migration dans les politiques de développement.



A rappeler que les initiatives Royales relatives au climat et à la migration en Afrique ont été reprises dans plusieurs déclarations de partenariats, soulignant ainsi la pertinence de la Vision africaine du Souverain et attestant de la place importante qu’occupe le Royaume au regard du continent africain et des partenaires internationaux, pour l’intégration, le développement et la prise en charge des défis et enjeux de l’Afrique.