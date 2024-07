Déclaration de l’IS sur la levée de la suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique

24/07/2024

L’Internationale Socialiste accueille avec satisfaction la décision du gouvernement malien de lever la suspension des activités des partis politiques ainsi que celles à caractère politique des associations.



Cette mesure marque une étape importante vers le rétablissement des droits et libertés démocratiques au service de la paix et de la réconciliation nationale.

Cependant, nous rappelons avec insistance que cette avancée ne saurait être complète sans la libération immédiate et inconditionnelle de tous les leaders politiques incarcérés.



Leur détention constitue une entrave à la liberté d'expression et à la participation politique,

des piliers essentiels de toute démocratie saine et inclusive pour garantir un climat de paix et de réconciliation authentique et durable.



Nous appelons les autorités maliennes à faire preuve de justice en libérant ces leaders politiques, leur liberté étant une exigence de droits humains fondamentaux.



L’Internationale Socialiste reste engagée à oeuvrer pour la promotion de la démocratie, des droits humains et de la justice sociale pour un avenir de paix et de progrès pour tous.



