Déclaration de Rabat Les présidents des Parlements des Etats africains atlantiques saluent le PEAA initié par Sa Majesté le Roi

Déclaration de Rabat

09/02/2025

Les présidents des Parlements des États africains atlantiques ont salué le Processus des États Africains Atlantiques (PEAA), initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Dans la Déclaration de Rabat, sanctionnant les travaux de la réunion des présidents des Parlements des États africains atlantiques, tenus jeudi à Rabat, les présidents des Parlements des États africains atlantiques se sont félicités de cette initiative Royale visant à faire de la façade atlantique un espace humain d’intégration économique, de prospérité sociale et d’attractivité des investissements internationaux, et qui se complète avec l’Initiative de SM le Roi de permettre aux États du Sahel d’avoir accès à l’Océan Atlantique.



Ils ont rendu hommage à la noblesse du Processus qui sous-tend des défis historiques et géopolitiques à travers la valorisation des potentialités des 23 pays africains du littoral de l’Océan Atlantique, considérant le PEAA comme une initiative extrêmement prometteuse qui constitue un levier pour la consolidation et le renforcement de la "Zone de Libre-Échange Continentale Africaine", et une de ses principales portes vers le monde.



La Déclaration "Pour la transformation de la façade atlantique africaine en un espace d'intégration, de prospérité, d'attractivité et de connexion avec le monde", tient à rappeler que ce Processus présente toutes les opportunités et leviers de succès, particulièrement eu égard à l’importance stratégique de l’Océan Atlantique pour l’Afrique ainsi que ses richesses, sa position géographique et sa capacité à attirer des investissements mondiaux pour la mise en place de grands projets et d’infrastructures, outre la stabilité et la sécurité en matière de circulation des biens et des personnes qui caractérise la côte atlantique.



A cet égard, les présidents des parlements ont souligné leur ambition que ce Processus permettra de faire de la façade atlantique africaine un pôle international susceptible d’attirer les investissements, les services et le tourisme et une plateforme d’échanges internationaux, considérant que l’importance et l’efficacité du Processus sont renforcées par sa complémentarité avec le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, qui reliera 13 États africains à l’Europe et qui constituera une artère pour l’économie de la région, et l’initiative visant à faciliter l’accès des États du Sahel à l’Océan Atlantique.



Ils ont, à cet effet, affirmé leur conviction que le Processus constitue une base fondamentale pour la construction de l’avenir commun des États de la façade atlantique africaine, et qu’il déclenchera une grande dynamique pour leurs économies, à travers la réalisation de routes, de ports et autres infrastructures de base.



Les présidents des parlements ont également fait part de leur appréciation des étapes franchies entre les gouvernements des États pour réaliser ce projet ambitieux, soulignant l’importance de l’approche participative et consultative adoptée pour son développement, et appelant à la diversification des mécanismes de réflexion et de planification communes, afin que ce projet soit approprié par toutes les institutions nationales des États concernés.



Ils ont également appelé à faire connaitre le PEAA au niveau des pays concernés, ainsi qu’auprès des autres puissances économiques, dans le but de l’inscrire dans les agendas économiques et de développement mondiaux, et qu’il soit au centre des intérêts des investisseurs internationaux, y compris les États, les institutions financières et les sociétés internationales.



A cet effet, les présidents des parlements ont affirmé leur détermination, engagement et implication, en tant qu’institutions représentatives, dans le plaidoyer international en faveur du PEAA, notamment au sein de la communauté parlementaire mondiale, dans le cadre de leur engagement en faveur des causes justes de l’Afrique.



Ils ont mis en avant l’attachement et l’approfondissement des liens de solidarité et de soutien entre les Etats africains, appelant au règlement des différends par le dialogue et les moyens pacifiques, évitant ainsi le recours à la force.



Afin d’assurer la durabilité et l’institutionnalisation de leurs actions, ils ont décidé de créer un réseau parlementaire où seront représentés les parlementaires nationaux des Etats concernés, et ce, pour cordonner leurs démarches et capitaliser sur les résultats des différentes étapes à venir, décidant, à cette fin, de créer un secrétariat technique qui sera chargé du suivi de leurs actions.



Par ailleurs, la Déclaration de Rabat a réitéré les principes fondamentaux qui doivent régir les relations entre les pays africains, et plus précisément le respect de la souveraineté des États et l’intégrité et leurs territoires, pierre angulaire des relations internationales.



En conclusion, les présidents des parlements expriment leurs remerciements au Royaume du Maroc pour avoir accueilli cette réunion parlementaire, qui reflète, encore une fois, les efforts déployés par le Royaume en faveur du progrès et de la prospérité de l’Afrique et de la coordination des efforts entrepris par les gouvernements et les parlements africains au service des intérêts vitaux du continent, en consécration de l’adage "l’Afrique doit faire confiance à l’Afrique".