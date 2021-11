Décès de l'ancien international marocain Mbarek El Filali

29/11/2021

L’ancienne légende du Mouloudia club d’Oujda (MCO) et international marocain Mbarek El Filali est décédé samedi à l’âge de 66 ans, a indiqué la Fédération royale marocaine de football (FRMF).



Né en 1955, le regretté est décédé en France, près de Bordeaux, des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches.



Mbarek El Filali a porté les couleurs de la sélection nationale à plusieurs reprises et figure parmi les légendes du MCO, avec lequel il a remporté le championnat national en 1975.

Il était connu auprès du public sportif marocain par le surnom «El Filali Sghir», pour le distinguer de son grand frère Mohamed, l’une des stars du Maroc au mondial de Mexico 1970.



Mbarek El Filali a réalisé un parcours sportif remarquable, avec notamment un titre de la Botola avec le MCO en 1975 et la 3ème place avec la sélection marocaine à la Coupe d’Afrique des nations organisée au Nigéria en 1980, année durant laquelle il a été considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du continent pour sa vitesse, sa combativité et sa forme physique.



En ces douloureuses circonstances, « Libé Sport » présente ses condoléances les plus attristées à la famille du regretté.



Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte miséricorde.



Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.