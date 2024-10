Décès de l’ancien international marocain Abdelaziz Berrada

25/10/2024

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a annoncé, jeudi, le décès de l’ancien international marocain Abdelaziz Berrada.



Dans un communiqué, l’instance fédérale a adressé "ses sincères condoléances aux membres de la famille du défunt ainsi qu’à ses proches et à toute la famille du football national suite à cette disparation".



Berrada, décédé jeudi à l'âge de 35 ans, avait porté le maillot de l’équipe nationale à 28 reprises et a marqué 4 buts.



Il avait, par ailleurs, évolué dans plusieurs clubs de championnats européens et arabes, à l'instar de Getafe CF (Espagne), l'Olympique de Marseille (France), Antalyaspor (Turquie), Al-Jazira Club et Al Nasr Dubaï (Emirats Arabes Unis).