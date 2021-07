Décès de l'ancien dirigeant sportif Mohamed Moufid

25/07/2021

L'ancien dirigeant sportif Mohamed Moufid est décédé samedi à Rabat, à l'âge de 80 ans.

Dans un communiqué, la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a adressé ses condoléances à la famille du défunt, qui "avait occupé plusieurs postes au sein de la FRMF, dont celui de secrétaire général, la même fonction qu'il avait exercée au sein du club de l'Association Sportive des Forces Armées Royales (AS FAR)".



Feu Mohamed Moufid avait occupé plusieurs postes tant en football qu'en tennis, dont ceux de secrétaire général de la FRMF et de l'AS FAR, dont il était le porte-parole.

Il était également secrétaire général de la Fédération Royale marocaine de tennis puis son président délégué de 1976 à 1995.



Entre 1995 et 1998, il était président du comité provisoire de gestion de la Fédération Royale marocaine de handball.

Ancien handballeur, Mohamed Moufid a porté les couleurs de l'équipe nationale et joué pour plusieurs clubs de 1968 à 1972, notamment le COD Meknès et le Wydad de Casablanca.