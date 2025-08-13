Décès de Mustapha Tahiri

13/08/2025

Le football national vient de perdre l’une de ses gloires après le décès de l’ex-international marocain Mustapha Tahiri.



Le regretté, qui avait porté le maillot de l’équipe nationale « A » durant les années 70 et 80, avait défendu les couleurs du Mouloudia Club d’Oujda, de la Renaissance Sportive de Berkane et l’Union Sportive Musulmane d’Oujda.



En ces douloureuses circonstances, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille et amis du regretté.



Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.

