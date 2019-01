Décès de Khalil Ahmed dans une prison algéroise

14/01/2019 Ahmadou El-Katab

Khalil Ahmed, premier cadre du Polisario nommé par Mohamed Abdelaziz au poste de conseiller à la prétendue présidence de la RASD chargé du dossier des droits de l’Homme, est décédé, mercredi 9 janvier courant dans la prison algéroise d’Aïn Naâja.

Quelques semaines après sa nomination, Khalil Ahmed qui avait commencé à dévoiler l’implication des militaires algériens dans plusieurs dossiers de séquestration et de torture de Sahraouis, avait été kidnappé par ces mêmes militaires qu’il s’apprêtait à dénoncer.

Cette opération n’a pu avoir lieu sans l’évident concours des miliciens du Polisario. Le fils de Khalil a fini par apprendre que son père était incarcéré dans une prison algéroise et que le Polisario ne pouvait même pas demander de ses nouvelles.

Ayant rejoint l’Espagne, le jeune homme avait continué ses recherches et tentatives en vue de mettre fin au calvaire de son père, en vain.

Les habitants des camps de Tindouf portent, aujourd’hui, le deuil et tiennent à présenter leurs sincères condoléances à son fils, en Espagne, aux membres de sa famille dans les camps de Tindouf et à ses deux frères à Laâyoune et Smara où ils occupent respectivement les postes de coordinateur de l’Agence de développement social et de représentant de l’Agence pour le développement économique et social des provinces du Sud.