Décès de Charif Mohamed El Mellahi

08/08/2021

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, en son nom personnel et en celui des militantes et militants ittihadis, présente ses condoléances les plus attristées à la grande et à la petite famille du regretté, Charif Mohamed El Mellahi, qui a rendu l’âme samedi dernier.



L’USFP perd ainsi l’un de sesmilitants, un député parlementaire qui a consacré toute sa vie à la défense des nobles causes, à commencer parson abnégation sans faille tout au long des années alors qu’il était président de la commune d’Oued Laou.



Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde. Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons