Décès de Benyounès Merzouki

Les condoléances du Bureau politique

12/12/2024

Suite au décès du militant ittihadi Benyounès Merzouki, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, au nom du Bureau politique, des militants, des forces vives et des potentialités académiques et associatives, présente ses condoléances les plus attristées à la famille et aux amis du défunt.



Puisse Dieu avoir l’âme du regretté en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.