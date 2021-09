Décès d’Abdelouaheb Belfquih: Ouverture d'une enquête judiciaire

Le Procureur général du Roi près la Cour d'appel de Guelmim a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête judiciaire approfondie pour mettre la lumière sur les circonstances et les causes du décès du dénommé Abdelouaheb Belfquih, qui a succombé à ses blessures par balle à son domicile, avec la réalisation d'une autopsie. Dans un communiqué rendu public, la même source indique que le ministère public a reçu une information des services de la police judiciaire compétente selon laquelle le dénommé Abdelouaheb Belfquih, blessé par balle à son domicile, a été évacué mardi matin par une ambulance de la protection civile vers l'hôpital de Guelmim, où il a subi une opération chirurgicale avant de rendre l'âme au service des soins intensifs. Les premiers éléments de l'enquête menée par les éléments de la police judiciaire au domicile de la personne décédée, qui ont découvert le fusil de chasse ayant servi pour tirer ce coup de feu ainsi que des traces de sang, laissent penser que le défunt se serait suicidé à l'aide du fusil saisi pour expertise, souligne le communiqué. Les investigations de la police judiciaire se poursuivent pour déterminer les tenants et les aboutissants de cet incident, poursuit le communiqué, notant que le ministère public prendra les mesures judiciaires nécessaires à la lumière des résultats de l'enquête menée sous sa supervision.