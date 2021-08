Décès d’Abdelkader Kobbi: Les condoléances du Bureau politique

26/08/2021

Suite au décès d’Abdelkader Kobbi, oncle maternel d’Abdelhamid Jmahri, membre du Bureau politique et directeur de publication et de la rédaction d’Al Ittihad Al Ichtiraki, le BP de l’USFP présente, en ces douloureuses circonstances, ses condoléances à Abdelhamid Jmahri, à l’épouse, aux enfants, au frère et à la sœur du défunt respectivement Ali et Aïcha Kobbi, ainsi qu’à l’ensemble de la famille du regretté. Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde. Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.