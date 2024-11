Début au Caire d'une conférence sur l'entrepreneuriat féminin dans le monde arabe, avec la participation du Maroc

28/11/2024

Les travaux de la conférence régionale sur "L'entrepreneuriat féminin dans le monde arabe", initiée par l'Organisation des femmes arabes (AWO) en partenariat avec l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ), se sont ouverts mercredi au Caire, avec la participation du Maroc.



Durant ce conclave de deux jours, le Maroc est représenté par Aicha Achahbar, professeure à l'Institut national de l'action sociale (INAS) et membre consultatif permanent pour les affaires administratives, financières et juridiques au sein de l'AWO.



Cet évènement est, également, marqué par une exposition sur l'artisanat traditionnel féminin, à laquelle prendront part des représentants d'associations et de coopératives marocaines.



Plusieurs rencontres-débats animées par des expertes et des entrepreneures sont au programme de cette conférence, portant notamment sur les défis et les opportunités de l'entreprenariat féminin dans les pays arabes, les politiques et les programmes gouvernementaux en faveur des femmes entrepreneures, ou encore les meilleures pratiques dans l'entreprenariat féminin.



Dans une allocution de circonstance, la directrice générale de l'AWO, Fadia Kiwan, a déclaré que cette rencontre vise à "renforcer la présence des femmes dans le domaine de l'entreprenariat à travers l'échange d'expériences et de connaissances, tout en favorisant une croissance économique durable dans les sociétés arabes".



Soulignant l'importance de la prise d'initiative par les femmes pour jouer pleinement leur rôle dans les différents secteurs économiques, elle a signalé que la conférence servira de catalyseur pour briser les stéréotypes négatifs associés au statut des femmes dans les mondes arabe et islamique.



Par ailleurs, Mme Kiwan a noté que deux prix seront distribués dans le cadre de l'événement, à savoir le "Bouclier de l'excellence dans l'entreprenariat" et le "Bouclier de l'excellence institutionnelle pour l'égalité des sexes dans le secteur privé".