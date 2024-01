Début “Walidé” rimant avec validé du Onze national

Walid Regragui : C’est un tournoi qui se jouera sur le banc de touche et la gestion des temps forts

18/01/2024

La sélection marocaine a entamé du bon pied les péripéties de la 34ème CAN dont les phases finales se déroulent actuellement en Côte d’Ivoire.

En donnant la réplique, mercredi au stade Laurent Pokou de San Pédro, à l’équipe de Tanzanie, les Lions de l’Atlas ont assuré et rassuré, scellant le sort de cette partie sur le plus convaincant des scores : une victoire par 3 à 0.



Les protégés de Walid Regragui ont débuté la rencontre pied au plancher, ne tardant pas à voir leurs efforts récompensés par une réalisation du capitaine Ghanem Saïss à la demi-heure de jeu. Après avoir débloqué la situation, les joueurs de l’EN ont gardé leur cadence face à un adversaire qui peinait à contenir leur fougue, mais qui a eu tout de même le mérite de conserver ce score jusqu’à la fin de la première période.



Au cours du second half, la copie des Marocains, malgré la chaleur et le taux d’humidité élevés, n’a pas changé et le résultat a été un récital concluant devant une sélection tanzanienne limitée qui n’a pu que retarder l’échéance avant de constater les dégâts. Le deuxième but a été un régal, une action savamment orchestrée, amorcée et conclue par Azzedine Ounahi à la 77ème minute. Et comme dit l’adage « jamais deux sans trois », Youssef En Nesyri a corsé l’addition (80è), marquant ainsi son cinquième but aux phases finales de la CAN, à une réalisation d’Ahmed Faras, Ballon d’or et vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations avec l’équipe du Maroc de 1976.



A l’issue de ce match, le sélectionneur national, Walid Regragui, a fait savoir dans une déclaration rapportée par la MAP que « le premier match est toujours difficile. Nous avions de la chance d’être le dernier groupe à jouer. Nous avons su gérer ce match. C’est bien pour entrer dans la compétition ». Et d’ajouter que « c’était difficile physiquement. Mais les joueurs se sont adaptés. Il faut aller match par match. On pense désormais à la rencontre face à la RD Congo. Jouer à 14h00 (HL) sera difficile pour les joueurs mais il va falloir gérer ces contraintes ».



Regragui, qui s’est dit satisfait de la prestation de ses poulains, n’a pas manqué de souligner qu’« en Afrique, on se bat contre l’adversaire mais aussi contre les conditions climatiques. C’est un tournoi qui se jouera sur le banc de touche et la gestion des temps forts ».

Quant à Azeddine Ounahi, homme du match, il a indiqué que «notre effectif nous permet d’aller le plus loin possible. Je commence petit à petit à retrouver mon rythme après la blessure que j’avais contractée au niveau du dos. Je suis content de cette victoire ».



Pour sa part, le coach de la Tanzanie, Adel Amrouch, a déclaré que son équipe « a payé cash les erreurs individuelles commises. Notre plan n’a pas fonctionné. On voulait surprendre l’équipe du Maroc, mais des fautes individuelles nous ont pénalisés. Nous avons joué sur nos qualités », a-t-il regretté, avant d’ajouter qu’ «a u début du match, les joueurs ont respecté la tactique mise en place. En deuxième mi-temps, nous avons essayé de revenir dans la partie mais c’était trop tard, surtout qu’on évoluait à dix », après l’expulsion pour cumul de cartons (70e) de Novatus Miroshi. Amrouch a mis en valeur la qualité des Lions de l’Atlas, reconnaissant que «l’équipe du Maroc est très forte. Atteindre la demi-finale du Mondial n’est pas chose facile. Nous sommes logés dans un groupe très relevé, mais nous allons défendre nos chances. Nous restons optimistes ».



Bref, c’est une victoire qui ne souffre d’aucune contestation, d’autant plus qu’elle a été obtenue de façon intelligente. Les efforts ont été bien gérés, ce qui permettra au groupe d’aborder la seconde journée dans de bonnes dispositions, dimanche prochain contre la RD.Congo, accrochée par la Zambie (1-1). Les buts de cette opposition ont été inscrits lors du first half et ce sont les Zambiens qui ont trouvé le chemin des filets en premier par l’intermédiaire de Kings Kangwa (23e), avant que Yoane Wissa ne remette les pendules à l’heure (27e) pour des Congolais qui ont terriblement joué de malchance.



Mohamed Bouarab

Résultats

Groupe F

Maroc-Tanzanie : 3-0

RD.Congo-Zambie : 1-1

Programme du vendredi



Groupe B

15h00 : Cap Vert-Mozambique



Groupe C

18h00 : Sénégal-Cameroun

21h00 : Guinée-Gambie