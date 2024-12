Débat sur les potentialités de développement et les défis environnementaux de la baie d'Oued Eddahab

17/12/2024

"La Baie d'Oued Eddahab: entre potentialités naturelles et économiques et défis de développement durable dans la cadre de la vision 2030", est le thème d’une rencontre organisée, samedi à Dakhla.



Organisée par l'association "Oued Eddahab de la pêche maritime et la sauvegarde de l’environnement" et le Réseau "Khalij Dakhla" pour le climat et le développement durable, cette rencontre a été l'occasion d’engager une réflexion approfondie, de débattre des moyens pour assurer un développement durable de la baie d'Oued Eddahab, et de discuter des défis auxquels il est confronté.



Cette rencontre ambitionne également d’identifier les défis environnementaux liés à la baie d’Oued Eddahab, et d’adopter des solutions garantissant la valorisation des ressources de cet écosystéme écologique et la promotion d’un développement durable et inclusif.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l’association Oued Eddahab de la pêche maritime et la sauvegarde de l’environnement, Mbark Hamia, a indiqué que cette rencontre vise à mettre en lumière la baie d'Oued Eddahab, classée dans la convention relative aux zones humides (RAMSAR), soulignant l’importance de prendre toutes les mesures nécessaires visant à préserver l'environnement de ce site naturel exceptionnel.



Pour sa part, le président du Réseau "Khalij Dakhla" (Baie de Dakhla) pour le climat et le développement durable, Mohamed Idass, a indiqué que cette rencontre constitue une plateforme de réflexion collective afin de trouver des solutions durables pour la baie d'Oued Eddahab et de valoriser ses potentialités naturelles et économiques, soulignant la nécessité de la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes.



De son côté, le directeur du laboratoire de géomorphologie, environnement et société relevant de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Marrakech, Mohamed Mansoum, a fait savoir que la préservation de la baie de Dakhla demeure désormais une nécessité absolue, étant donné que ce site à vocation écologique est le pilier du développement durable dans cette région.



Initiée en partenariat avec la Chambre des pêches maritimes de l'Atlantique Sud et en coopération avec le Laboratoire de géomorphologie, environnement et société de la Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH) relevant de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, cette rencontre a été marquée par la présence des élus, des chefs des services extérieurs et des acteurs de la société civile.



Au menu de cette rencontre figure une série de thématiques portant notamment sur "La baie d'Oued Eddahab: Des potentialités naturelles, économiques et humaines au service du développement durable", "La planification et la durabilité de la baie d'Oued Eddahab", "La dimension environnementale dans le schéma directeur d'aménagement de la baie d'Oued Eddahab", et "La gestion intégrée des côtes atlantiques du Sahara marocain: défis et perspectives".