Débat sur les opportunités d’investissement dans la région de Casablanca-Settat

11/08/2024

Les participants au Forum Attawassol des Marocains du monde, dont les travaux se sont ouverts vendredi à Casablanca, ont souligné l’importance de cette rencontre dans l’exploration des opportunités d’investissement dans la région de Casablanca-Settat.



Lors de cette rencontre organisée sous le thème "Ambitions Maroc 2030" par l’Association Wassl et la Fédération Marocaine de la Société Civile, en partenariat avec des associations des Marocains du monde, les intervenants ont passé en revue les différentes possibilités de réaliser des investissements dans cette région à fort potentiel.



Dans une déclaration à la MAP, Mustapha Idbihi a indiqué que ce Forum qui rassemble les représentants d’associations basées notamment aux Pays-Bas, en Belgique et en Italie, est l’occasion de partager les bonnes pratiques et surtout d’explorer les opportunités d’investissement dans la région de Casablanca-Settat.



Pour ce membre de l’association Sqala, ce Forum cherche à fédérer les efforts des Marocains du monde et des associations actives au Maroc et aussi à tirer profit des compétences marocaines dans les pays d’accueil, d’autant que le Maroc s’apprête à accueillir un événement sportif d’envergure planétaire, en l’occurrence, la Coupe du Monde de football 2030.



De même, Abdelaziz Essarte, président du Forum maroco-belge de coopération, de développement et de solidarité, a déclaré à la MAP que cette rencontre qui coïncide avec le 25ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, représente également une occasion de revenir sur les grandes réalisations du Royaume sous le règne du Souverain.



M. Essarte qui est également président de l’Alliance Mondiale des Marocains du Monde, a ajouté que ce Forum représente aussi un moment de réflexion sur les défis posés et les moyens de promouvoir l’investissement dans la région de Casablanca-Settat.



Le programme de ce Forum de deux jours propose plusieurs activités et débats portant sur des thèmes comme "Développement local et opportunités d’investissement" et "Regards croisés sur les ambitions du Maroc en 2030".