Débat sur le renforcement de la bonne gouvernance dans le monde des affaires

04/07/2024

Les participants à un colloque international se sont penchés, mardi à Rabat, sur les moyens de renforcer la gouvernance dans le monde des affaires dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) et de coordonner les efforts pour mettre en place des mesures efficaces de lutte contre la corruption dans les pays de la région.



Lors de cette rencontre co-organisée par l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) et l'Agence française anticorruption, les intervenants ont souligné la nécessité d’un dialogue efficace entre les décideurs politiques, les représentants du secteur privé et la société civile dans la région MENA, afin de renforcer l’intégrité et la transparence dans les entreprises.



Les participants ont aussi souligné, au cours de cette rencontre de deux jours intitulée "Dialogue inclusif et engagement collectif pour la lutte contre la corruption et le développement durable", l'importance de combattre la corruption et de promouvoir l'intégrité afin de renforcer la confiance des investisseurs, en mettant en place des réformes reposant sur un cadre juridique et institutionnel solide et des mesures efficaces pour contrer ce phénomène.



Intervenant à cette occasion, le président de l’INPPLC, Mohamed Bachir Rachdi, a souligné l'importance de lutter contre toutes les formes de corruption et leurs répercussions sur le développement et la cohésion sociale.



Dans le même ordre d'idées, le président de l'Instance a mis en avant la complexité croissante de ce phénomène qui se développe avec l'évolution des réseaux financiers et des nouvelles technologies, utilisés pour commettre des crimes et obtenir des gains illicites, au détriment de l'intérêt général et de la dynamique basée sur la concurrence loyale, la libération des énergies et le développement inclusif et durable.



M. Rachdi a mis en lumière la prise de conscience croissante de la communauté internationale quant à la gravité de la corruption, notant que pour contrer l'expansion de ce phénomène, plusieurs approches et stratégies ont été adoptées et des initiatives communes ont été prises dans le cadre du Réseau MENA-OCDE pour l'intégrité des affaires (MOBIN) afin de fournir un cadre de réflexion et d'action commune dans ce domaine, ouvert à tous les acteurs des secteurs public et privé ainsi que de la société civile.



A cet égard, il a évoqué l'expérience du Maroc en la matière, notamment la création, dès 1998, d'une commission permanente sur l'éthique et la bonne gouvernance au sein de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ainsi que le lancement en 2006 d'un label CGEM pour la Responsabilité sociale des entreprises.



De son côté, la directrice de l'Agence française anticorruption, Isabelle Jégouzo, a mis en exergue les progrès considérables réalisés aux niveaux régional et international, ainsi que l'adoption de programmes de lutte contre la corruption au sein des entreprises, considérant que ces avancées sont principalement dues aux différentes mesures incitatives en faveur de l'intégrité des affaires proposées par les gouvernements.



Mme Jégouzo a également souligné le rôle joué par le Réseau MOBIN dans le rapprochement des cadres réglementaires dans la région MENA en mettant en œuvre des normes d'intégrité et des meilleures pratiques au sein des entreprises de la région.



Pour sa part, le directeur adjoint de la Division des affaires financières et des entreprises à l’OCDE, Nicolas Pinaud, a rappelé que le Réseau MOBIN a lancé depuis 2011 des programmes et des initiatives de lutte contre la corruption afin de promouvoir la concurrence loyale au sein des entreprises, mettant en avant les efforts du Réseau pour promouvoir le développement économique inclusif dans tous les pays de la région MENA.



La promotion de l'intégrité nécessite une intervention inclusive et multisectorielle du secteur privé et de la société civile, a insisté M. Pinaud, considérant que le dialogue entre ces parties constitue un mécanisme central dans le fonctionnement du Réseau MOBIN pour stimuler les initiatives visant à renforcer la transparence et la bonne gouvernance dans le monde des affaires et la confiance entre les acteurs économiques.



Ce colloque, qui réunit un parterre d'intervenants dans le domaine du renforcement de la transparence dans la région MENA et des experts des pays de l'OCDE, vient enrichir le dialogue sur les récentes évolutions et les obstacles liés à l'intégrité dans les affaires au niveau de la région.



Cette rencontre a également pour objectif de présenter et de discuter de la nouvelle feuille de route du Réseau MOBIN qui définit ses orientations stratégiques et d'ouvrir un débat public sur les priorités des instances de lutte contre la corruption dans la région.