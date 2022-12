Débat sur l’état des lieux de la profession du notariat adoulaire et les moyens de promotion du secteur

18/12/2022

Les membres du Conseil régional des adouls relevant de la circonscription de la Cour d'appel de Casablanca ont organisé, samedi, une rencontre de communication dans la capitale économique, axée sur l'état des lieux de la profession du notariat adoulaire et ses perspectives aux niveaux régional et national.



Placé sous le signe "Pour un nouveau départ", cette rencontre a été marquée par les interventions de plusieurs participants qui ont mis l’accent sur la réalité actuelle de la profession du notariat adoulaire, ainsi que sur les meilleurs moyens susceptibles de promouvoir ce secteur vital, aussi bien à l’échelle régionale que nationale.



Dans une déclaration à "M24", la chaîne d’information en continu de la MAP, le président du Conseil régional des adouls de la Cour d'appel de Casablanca, Noureddine Hayar, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en avant des derniers développements sur le plan juridique ainsi que des changements que connaît la scène nationale au niveau des professions judiciaires.



M. Hayar, également membre du bureau exécutif de l'Ordre national des adouls, a ainsi appelé à l’unification des visions et à l’intensification des efforts pour donner une nouvelle impulsion à ce secteur.



Il a, par ailleurs, estimé que la nouvelle loi de Finances n’a pas mis les adouls sur le même pied d'égalité avec les autres acteurs dans des secteurs similaires, puisqu'ils ont été privés d'une série d’avantages et privilèges, soulignant que cette rencontre de communication est l'occasion d’identifier les différents défis auxquels fait face cette catégorie professionnelle et d'échanger afin de trouver des solutions appropriées aux différentes problématiques, et ainsi contribuer à l'amélioration du travail de notariat.



M. Hayar a également insisté sur la nécessité de préserver la sécurité contractuelle, à travers la mise en place d’approches bien précises traduisant l’action participative entre les membres de l’ordre des adouls, le but étant de donner un nouvel élan au développement de cette profession, notamment au niveau de la Cour d'appel de Casablanca.



Pour sa part, Mme Soumia Mourchid, adoul notaire à la Cour d'appel de Casablanca, a indiqué que cette rencontre constitue une occasion pour discuter des problèmes de la profession et lui donner ainsi un nouveau départ marqué par la convergence des vues et la fédération des efforts en vue de relever les défis que rencontrent les adouls dans leur travail quotidien à travers la recherche de solutions efficientes et efficaces.



Elle a, en outre, déploré l'exclusion de la profession du notariat adoulaire de la rédaction des actes de logement social, notant que cette profession jouit de nombreuses attributions qui ne se limitent pas seulement à la rédaction des actes de mariage et de divorce, mais touche également aux transactions financières et immobilières et autres, à même de contribuer à la réalisation du développement socio-économique et financier et à la promotion du secteur immobilier.