Débat autour de la femme et de la migration à Agadir

07/08/2024

A l'occasion de la Journée nationale des migrants, l'Association Atelier Ayouz pour la culture et l’art, et la ville d'Agadir annoncent l'organisation de la deuxième édition du Festival IMINIG «édition Feu Ismail Azougay» sous le thème «Femme et Migration» durant la période du 7 au 11 août 2024.



Le choix de cette question a été animé par l’ambition de s’arrêter sur certains aspects de migration des femmes marocaines vers les pays européens et d'Amérique d’autant que leur nombre a doublé depuis les années 90.



Le Festival IMINIG sera ainsi marqué par une variété d'événements visant à mettre en évidence les défis et les opportunités de la migration ainsi que le rôle de la femme dans ce contexte. Au programme, il y aura des conférences, des ateliers, et soirées artistiques, des divertissements culturels et des activités alliant éducation, volets social, artistique, culturel, économique et de divertissement.