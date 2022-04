Débat à Oujda sur les programmes d’investissement dans le domaine de l’Eau au Maroc

01/04/2022

Le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et président de l’Association marocaine de l’eau potable et de l’assainissement (AMEPA), Abderahim El Hafidi, a présidé les travaux du colloque organisé par l'AMEPA à Oujda, les 30 et 31 mars 2022 sur le thème «Les programmes d’investissement des opérateurs du secteur de l’eau au Maroc».



Cet événement qui s’est déroulé en présence de Safae Amarti Riffi, directrice générale de la Régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d’électricité d’Oujda (RADEEO) a réuni plus d’une centaine de professionnels de l’eau des secteurs public et privé et a été l’occasion de débattre des sujets d’actualité en relation avec l’organisation de ce secteur, avec un accent particulier sur les investissements alloués pour faire face à la demande croissante pour les services d’eau et d’assainissement dans notre pays, dans un contexte marqué par la rareté des ressources en eau, exacerbée par l’impact des changements climatiques.



Lors de son allocution d’ouverture, Abderrahim El Hafidi, a rappelé que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la contribution de l’AMEPA, en tant qu’acteur principal du secteur de l’eau et de l’assainissement liquide au Maroc, pour informer ses membres sur les programmes d’investissement des opérateurs du secteur de l’eau et des réalisations des projets en cours.



Abderrahim El Hafidi, a ajouté que ces investissements destinés à la réalisation, la réhabilitation et l'amélioration des performances des infrastructures de production, de distribution d'eau et d’assainissement liquide dans le Royaume, viennent concrétiser la stratégie nationale de l’eau et permettre la mise en œuvre du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation (PNAEPI) 2020- 2027, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en janvier 2020, et dont le coût s’élève à plus de 115,4 milliards de dirhams.



Le président de l’AMEPAa souligné que cette rencontre est une occasion pour les représentants des différents départements ministériels concernés et des opérateurs publics et privés de présenter dans le détail leurs programmes d’investissements respectifs. Il a donné un aperçu sur le programme d’investissement de l’ONEE durant la période 2022-2027, pour un montant de 33 milliards de dirhams répartis comme suit :



• Production et transport d’eau potable : 15 milliards de dirhams;

• Amélioration des performances: 4,4 milliards de dirhams;

• Alimentation en eau potable rurale : 8,6 milliards de dirhams;

• Assainissement liquide : 5 milliards de dirhams.



M. El Hafidi a en outre appelé les entreprises marocaines opérant dans le secteur de l’eau à se mobiliser davantage pour relever les défis majeurs afin de pouvoir atteindre les objectifs stratégiques du PNAEPI 2020-2027, et d’accompagner l’ONEE et les autres donneurs d’ordres pour la réalisation de leurs programmes d’investissement.



Il a indiqué également que le choix de l’AMEPA de tenir ce colloque important à Oujda n’est pas fortuit. La région de l’Oriental connaît une faiblesse des apports pluviométriques depuis plusieurs années et qui s’est accentuée durant l’année en cours. Des mesures anticipatives ont été mises en place par les autorités compétentes afin de réduire l’impact de cette sècheresse et améliorer les conditions de desserte en eau potable de la population de la région.



Par ailleurs, et en vue d’accompagner le développement futur de la région, de grands projets structurants sont programmés, notamment par l’ONEE qui a prévu un investissement s’élevant à 5 milliards de dirhams dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement liquide pour la période 2022-2026.



La tenue de ce colloque a permis à l’AMEPA de réaffirmer son rôle en tant qu’acteur principal dans le secteur de l’eau au Maroc, adhérant ainsi à l’effort national visant le développement de ce secteur stratégique et l’encouragement des entreprises nationales œuvrant dans ce domaine.



I.E