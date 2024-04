Débat à Fès sur la gestion des marchés publics

26/04/2024

"La gestion des marchés publics, entre attentes des entreprises et pratique" est le thème d'une rencontre organisée, jeudi à Fès, à l'initiative du bureau régional de Fès-Meknès de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP).



Cette rencontre organisée en marge de l'assemblée générale annuelle du bureau régional de la FNBTP, a pour objectif d'approfondir le débat sur les lois réglementant les marchés publics et les difficultés rencontrées par les entreprises opérant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.



Intervenant à l'ouverture de cette rencontre, le président du bureau régional de la FNBTP de Fès-Meknès, Mohamed Moufid, a indiqué que cette initiative intervient en application des dispositions du statut de la Fédération, ajoutant qu'elle constitue l'occasion de dresser le bilan de l'expérience importante accumulée et des résultats réalisés à la faveur d'une approche participative ambitieuse.



Dans une déclaration à la MAP, M. Moufid a souligné l'importance des efforts déployés par la Fédération et son bureau régional pour aider les entreprises à surmonter les difficultés liées à la gestion des marchés publics et à la sensibilisation des administrations publiques aux effets du retard de paiement sur la bonne marche de ces unités.



De son côté, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Fès-Meknès, Hamza Benabdallah, a souligné l'importance de la thématique de cette rencontre "délais de paiement" pour l'ensemble des secteurs économiques, notamment celui du BTP, ajoutant que ce dernier joue un rôle central dans le tissu économique national au vu du nombre d'emplois qu'il génère.



Pour l'accompagnement de ce secteur, la CCIS de Fès-Meknès oeuvre au lancement et à la mise en oeuvre d'une série d'initiatives et de mesures et ce à travers l'organisation de forums économiques, de rencontres et de sessions de formation sur différents thèmes, a fait savoir M. Benabdellah, précisant que l'accent est mis, par ailleurs, sur l'accompagnement des acteurs du secteur et la défense de leurs intérêts s'agissant de la gestion des marchés publics.

Les participants à ce colloque ont abordé des thèmes se rapportant aux "délais de paiement dans les marchés publics" et aux "doléances dans le système des marchés publics".



Lors de cette rencontre, il a été procédé à la signature d'une convention de partenariat et de coopération entre la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics de la région de Fès-Meknès, la Chambre de commerce, d'industrie et de services, le Centre régional d’Investissement de Fès-Meknès et le Forum des chercheurs en économie du ministère de l’Economie et des Finances.



L’accord vise à échanger des informations liées à la construction et aux travaux publics et à la base de données des unités opérant dans le secteur et à organiser des activités conjointes dans les domaines de la communication, de la sensibilisation, de la formation, de la médiation et des projets structurés.



Le bureau régional de la FNBTP de Fès-Meknès a tenu, le même jour, son assemblée générale annuelle. Figuraient à l’ordre du jour de l'assemblée, la présentation et la discussion des rapports moral et financier.



Les travaux de l’assemblée générale ont été marqués par l'hommage rendu à d’anciens présidents de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics de la région de Fès-Meknès.