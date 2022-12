Débat à Dakhla sur les politiques et programmes de santé reproductive

13/12/2022

Un aréopage d'experts et de chercheurs arabes et africains ont débattu, dimanche à Dakhla, des politiques et programmes relatifs à la santé reproductive, en vue de répondre efficacement aux besoins des individus en la matière.



Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, sous le thème "L’expérience arabo-africaine pour une santé reproductive durable et un bien-être physique et mental sain", cet évènement organisé par l’Association marocaine de planification familiale (AMPF) a pour objectif d’échanger sur les bonnes pratiques liées à la santé sexuelle et reproductive durable, en faisant appel à des intervenants nationaux, arabes et africains, experts en la matière.



S’exprimant à cette occasion, la présidente déléguée de l’AMPF, Latifa Jamai, a indiqué que ce congrès constitue une occasion idoine pour discuter des moyens de renforcer la coopération et l’action commune entre les différentes associations nationales de planification familiale des pays arabes et africains.



"L'AMPF, en tant que leader en matière de respect du droit à la santé sexuelle et reproductive depuis plus de 50 ans, a pu fournir des services qui répondent aux exigences de qualité au bénéfice de toutes les couches sociales, notamment les groupes les plus vulnérables sur les plans local, régional et national", s'est félicitée Mme Jamai.



Le Maroc accorde un intérêt particulier aux politiques et programmes relatifs à la santé reproductive, a-t-elle enchaîné, notant que le Royaume place la santé reproductive au centre de ses priorités, étant donné que la famille constitue le noyau de la société.



Pour sa part, le directeur régional de la Santé et de la Protection sociale de Dakhla-Oued Eddahab, Kamal El Yansli, a passé en revue les acquis réalisés au cours des dernières années par le Royaume en matière de santé de la mère et du nouveau-né, faisant observer que le taux de mortalité maternelle a connu une baisse significative.



Dans ce sillage, M. El Yansli a mis en exergue la stratégie nationale de la santé sexuelle et reproductive (2021-2030), élaborée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, qui constitue une occasion pour s’adapter aux nouveaux défis et répondre efficacement aux besoins des individus en matière de santé sexuelle et reproductive.



"Le ministère s’emploie également à renforcer le partenariat stratégique avec les associations de la société civile, afin d'améliorer l’offre de santé, notamment celui relatif à la santé sexuelle et reproductive", a-t-il relevé.



Cet événement connaît la participation des représentants de différents pays dont le Yémen, le Soudan, l’Egypte, la Mauritanie et le Djibouti.



Ont également pris part à l’ouverture de ce congrès qui s’étale sur deux jours (11 et 12 décembre), le secrétaire général de la wilaya de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Moulay Ismail Haykal, des acteurs de la société civile, d’élus et de consuls accrédités à Dakhla.

L’AMPF, dont la Présidente d’honneur est Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, créée en 1971 et qui a acquis le statut d’utilité publique depuis 1972.



L’association, qui œuvre en coopération et en partenariat avec les différents départements gouvernementaux et les associations de la société civile, a pour mission de promouvoir les droits en santé sexuelle et reproductive, offrir des prestations en santé sexuelle et reproductive de qualité, et faciliter l’accès aux services en SSR à la population, en particulier la moins desservie et vulnérable.



Cette mission s’inscrit dans une vision globale, celle d’un Maroc où tous les individus jouissent de leurs droits en SSR et exercent un choix libre, informé et éclairé sans stigmatisation ni discrimination.